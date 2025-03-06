TFF, Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kura çekimini gerçekleştirdi. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekiminde grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer aldı. Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde hangi takım hangi takımla eşleşti? İşte detaylar.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi TFF tarafından bugün saat 14.30’da gerçekleşti. Kura çekiminin ardından çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde hangi takım hangi takımla eşleşti? İşte sorunun cevabı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK VE YARI FİNALDE HANGİ TAKIM HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?
Trabzonspor - Sipay Bodrum FK
TÜMOSAN Konyaspor - İskenderunspor
Fenerbahçe - Galatasaray
Beşiktaş - Göztepe
Trabzonspor - Sipay Bodrum FK eşleşmesinin galibi Beşiktaş - Göztepe galibi ile oynayacak.
TÜMOSAN Konyaspor - İskenderunspor eşleşmesinin galibi Fenerbahçe - Galatasaray galibi ile oynayacak.