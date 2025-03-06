Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi TFF tarafından bugün saat 14.30’da gerçekleşti. Kura çekiminin ardından çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde hangi takım hangi takımla eşleşti? İşte sorunun cevabı.