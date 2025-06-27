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Erzurumspor FK Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı

Erzurumspor FK Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı

20:4827/06/2025, Cuma
AA
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Erzurumspor FK teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı
Erzurumspor FK teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, önceki günlerde prensip anlaşmasına varılan Özbalta ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.


Açıklamada, "Teknik direktörümüz Serkan Özbalta'ya ve ekibine hoş geldin diyor, büyük Erzurumspor camiamızın çatısı altında başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.


Kulüp başkanı Ahmet Dal ile kulüp tesislerinde bir araya gelen Özbalta, sözleşmeyi imzalayarak çalışmalarına başladı.

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