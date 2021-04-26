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Erzurumspor tarihinde bir ilki başardı

BB Erzurumspor, Gaziantep FK galibiyetiyle birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste 3 galibiyet alabildi.

Haber Merkezi İHA
Erzurumspor tarihinde bir ilki başardı
Erzurumspor ligde 18. sırada yer alıyor.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’un Teknik Direktör Yılmaz Vural ile birlikte yükselişi devam ediyor. Son 3 lig maçından da galibiyet çıkaran Dadaşlar, 37 puanla 18. sıraya yükselerek kümede kalma ümitlerini son haftalara taşıdı.

Vural yönetiminde çıktığı 6 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Erzurum ekibi, dünkü 3-2’lik Gaziantep FK galibiyetiyle tarihinde bir ilki başardı.

Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Denizlispor’u 3-2, 36. hafta maçında Yeni Malatyaspor’u 1-0 ve dün oynanan 37. hafta maçında ise Gaziantep FK’yı deplasmanda 3-2 mağlup eden BB Erzurumspor, lig tarihinde ilk kez üst üste 3 galibiyet alma başarısı gösterdi.

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