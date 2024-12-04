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Eski Galatasaraylı Inamoto emekli oldu

Eski Galatasaraylı Inamoto emekli oldu

13:134/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Inamoto
Inamoto

Bir dönem Galatasaray forması giyen Japon orta saha oyuncusu Junichi Inamoto, 45 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Japon orta saha oyuncusu Junichi Inamoto, 45 yaşında emekliye ayrıldığını bildirdi.


Başkent Tokyo'nun Katsuşika bölgesi takımı Nankatsu SC forması giyen Inamoto, düzenlediği basın toplantısında, futbolu bıraktığını açıkladı.


Son 2-3 yıldır emekli olmayı düşündüğünü kaydeden Inamoto, "Bu yıl, mevcut yeteneklerimle takıma yardımcı olamayacağımı hissettim" diye konuştu.

Galatasaray'da da forma giydi

2002, 2006 ve 2010 Dünya Kupası turnuvalarında oynayan Inamoto, "Samurai Blue" formasıyla çıktığı toplam 82 maçta 5 kez ağları havalandırdı. 2001 ve 2002'de sırayla Arsenal ve Fulham'da top koşturan Inamoto, "Premier Lig'de oynayan ilk Japon futbolcu" ünvanını elde etti.


Eylül 2002'de Fulham formasıyla Tottenham'a karşı attığı gol "bir Japon futbolcunun Premier Lig'de attığı ilk gol" olarak kayda geçti. 2004'te West Bromwich takımıyla sözleşme imzalayan Inamoto sırayla Cardiff, Galatasaray, Eintracht Frankfurt ve Rennes takımlarında oynadı.

2010-2014'te Japonya 1. Futbol Ligi (J1) ekibi Kawasaki Frontale formasını giyen Inamoto, J1 kariyerinde son maçına Consadole Sapporo formasıyla 2018'de çıktı.


Bir süre J3 Ligi ekibi SC Sagamihara'da oynayan Inamoto, daha sonra J5 liginde popüler ve "Kaptan Tsubasa" çizgi dizisi serisinin yazarı Yoiçi Takahaşi'nin başkanlığını üstlendiği Nankatsu SC'ye katılmıştı.




#Galatasaray
#Inamoto
#Futbol

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