Ofsayt var mı yok mu?

Sivasspor-Galatasaray maçının 50. dakikasında yaşanan karambolde ev sahibi ekibin Ulvestad'la attığı golün iptali tartışma konusu oldu.
Hakem Erkan Özdamar, topun çizgiyi geçmesinden sonra orta noktayı gösterdi. VAR hakemi Özgüç Türkalp ise Özdamar'ı pozisyonu izlemesi için kenara çağırdı. Erkan Özdamar, yaklaşık 5 dakika pozisyonu saha kenarındaki monitörde izledikten sonra Sivasspor'un golünü iptal etti.
Hakem Özdamar'ın maç sonrası golü ofsayt gerekçesiyle iptal ettiğini söylediği öne sürüldü.
Eski hakemler pozisyon için ne dedi?
Eski hakemlerden Deniz Çoban, Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Ahmet Çakar, Bünyamin Gezer, Erman Toroğlu ve Lale Orta futbol Sivasspor'un iptal edilen golüyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bu isimler pozisyonda ofsayt olmadığı yönünde görüş belirtti.
- Deniz Çoban: Robin Yalçın'ın sağ ayağının iz düşümü olarak Nelsson'un omzundan daha ilerde olduğu söyleniyor. Ama hiç önemi yok. Muslera burada en kötü hizada. VAR bize bunu ispatlayabiliyor mu? Robin Yalçın'ın ayağının önde olduğunu VAR ispatlayamaz. Burada skandal bir hata var. O hata VAR'a ait.
- Bülent Yıldırım: VAR'da görüntüler hakemin kararının yanlış olduğunu göstermedikçe, VAR pozisyona dahil olamaz. Bu bir VAR protokolu. İspat yoksa, hakemin kararına karışamazsınız. Bence VAR, kalecinin nerede olduğunu unuttu ve yanlış yaptı. Robin Yalçın'ın sağ ayağının, kaleye daha yakın olduğunu düşünmüş olabilirler. Nelsson kale direğinde ve geride Sacha Boey de var. O da hizada olabilir. Burada ofsayt varsa, VAR çizgi çeker. Şüphe varsa, monitörde izletir. VAR, Robin Yalçın'ın ofsayt olduğunu düşünüyor ama yanlış. Burada ofsayt yok. Baştan sona yanlış bir uygulama. Sıra dışı bir hata. Olmayan bir ofsayt verildi, inanamıyorum. Bence hakem de çözemedi ama iptal etti.
- Fırat Aydınus: Bu pozisyonda ofsayt yok.
- Ahmet Çakar: Gaziantep'te Atilla Karaoğlan'dan sonra Sivas'ta Ekrem Özdamar ağır tetikçilik yaparak aldıkları FIFA kokartlarının diyetlerini rezilce ödüyorlar. Ey Özdamar askerlik yapmadın ama müthiş tetikçilik yapıyorsun.
- Erman Toroğlu: Bunun neresi ofsayt? Diyelim ki ofsayt, VAR çizgisi nerede? Nereye çizdiniz abi? Bu pozisyon unutulmazlar arasına girecek, Galatasaray çok yara alacak.
- Lale Orta: VAR çağırıyorsa kanıt lazım. Biz bunu göremedik. Kanıtlamadan neyi iptal ediyorsunuz? Taradım ama ofsayt göremedim. Karar yanlış. VAR hakeminin hatası kadar, orta hakemin kararı da yanlış.