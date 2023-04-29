Eski öğrencisi açıkladı: Rıza Çalımbay milli takımın başına geçecek

Fildişi Sahilli futbolcu Kone, eski teknik direktörü Rıza Çalımbay'la ilgili konuştu. Deneyimli teknik adamdan övgü dolu sözlerle bahseden 39 yaşındaki futbolcu, dikkati çeken bir de iddiada bulundu.





Fanatik'e konuşan Kone'nin Rıza Çalımbay'la ilgili açıklamaları şöyle:





"Dünyada bunu yapabilen hoca sayısı oldukça az"





"Rıza Çalımbay'ın kariyerimde çok ayrı bir yeri var. Bir oyuncu grubunu takıma dönüştürebilmek, aile ortamı kurabilmek bir teknik adam için en önemli başarıdır ve bunu dünyada yapabilen hoca sayısı oldukça azdır. Rıza Çalımbay'ın başarısının temel sebebi de tam olarak bu. Onunla çalıştığımız dönemde takımda çok güzel bir aile ortamı vardı. Futbolcular dürüst ortamları severler. Sivasspor'da da bu önemliydi."





"Milli Takımı'nın başına geçecek diye duydum"





"Türkiye gibi hoca değişimlerinin çok sık yaşandığı bir yerde 4 sezon aynı takımda kalıp kısıtlı imkanlarla 3 sezon üst üste Avrupa'ya gidebilmek, üstelik kupa kazanıp gruptan lider çıkabilmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Bence daha iyi imkanlar içinde Rıza Çalımbay çok büyük işler yapabileceğini gösterdi. Duyduğuma göre de Türkiye Milli Takımı'nın başına geçecek. Bunu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Türkiye Milli Takımı'nda da çok önemli oyuncular var."





"Rıza Çalımbay ile büyük başarılar elde etmek uzak bir ihtimal değil"





"Avrupa'da önemli takımlarda oynayan oyuncu sayısı artıyor ve onlardan nasıl faydalanabileceğini bilen bir hocayla turnuvalarda büyük başarılar elde etmek uzak bir ihtimal değil. Geçenlerde Rıza Çalımbay'ın Süper Lig'de en fazla maça çıkan hoca olduğunu da okudum. Bu zaten ne kadar istikrarlı biri olduğunu gösteriyor. Başarıyı da istikrar getiriyor."















