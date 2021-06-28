Evertonlı taraftarlar Rafael Benitez'in evinin önüne pankart açtı: Sakın imzalama

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un takımı Everton'da sular durulmuyor. İngiliz ekibi teknik direktör olarak İspanyol hoca Rafael Benitez ile anlaşma aşamasına geldi. 61 yaşındaki tecrübeli hocayla hemen hemen her konuda anlaşan Everton'da, birkaç gün içerisinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

Fakat Evertonlı taraftarlar, Rafael Benitez'in takımın başına geçmesini istemiyor. Hatta kimliği belirlenemeyen bazı taraftalar, İspanyol hocanın evinin önüne tehdit edercesine pankartı bile açtı. Açılan pankartta, "Nerede yaşadığını biliyoruz, imzalama" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce de Everton'ın stadı olan Goodison Park'a pankart asan taraftarlar, 61 yaşındaki hocayı istemediklerini açıklamışlardı.

Everton taraftarı Rafael Benitez'i neden istemiyor?

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Daha önce Everton’ın ezeli rakibi Liverpool’u çalıştıran Rafael Benitez, bu nedenden dolayı sevilmiyor. Ayrıca 2007 yılında oynadıkları derbi sonrası Everton’ı “küçük bir kulüp” olarak nitelendirmesi bardağı taşıran son damla olmuştu.

Fenerbahçe de Benitez'i istiyor

Hoca arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de listenin başında İspanyol hoca Rafael Benitez yer alıyordu. Tecrübeli teknik adamla görüşen sarı-lacivertliler, Benitez'den olumlu yanıt alamamıştı.

Benitez'in evinin önüne açılan pankart