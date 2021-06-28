Spor Evertonlı taraftarlar Rafael Benitezin evinin önüne pankart açtı Sakın imzalama
FUTBOL FUTBOL

Evertonlı taraftarlar Rafael Benitez'in evinin önüne pankart açtı: Sakın imzalama

Adı Fenerbahçe ile de anılan Rafael Benitez, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ile anlaşmak üzere. Fakat İngiliz taraftarlar, İspanyol hocanın takımın başına geçmesini istemiyor. Hatta bazı Evertonlı taraftarlar, Benitez'in evinin önüne tepki olarak pankart bile açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Evertonlı taraftarlar Rafael Benitezin evinin önüne pankart açtı: Sakın imzalama
Rafael Benitez, ocak ayından bu yana takım çalıştırmıyor.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un takımı Everton'da sular durulmuyor. İngiliz ekibi teknik direktör olarak İspanyol hoca Rafael Benitez ile anlaşma aşamasına geldi. 61 yaşındaki tecrübeli hocayla hemen hemen her konuda anlaşan Everton'da, birkaç gün içerisinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

Fakat Evertonlı taraftarlar, Rafael Benitez'in takımın başına geçmesini istemiyor. Hatta kimliği belirlenemeyen bazı taraftalar, İspanyol hocanın evinin önüne tehdit edercesine pankartı bile açtı. Açılan pankartta, "Nerede yaşadığını biliyoruz, imzalama" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce de Everton'ın stadı olan Goodison Park'a pankart asan taraftarlar, 61 yaşındaki hocayı istemediklerini açıklamışlardı.

Everton taraftarı Rafael Benitez'i neden istemiyor?

Daha önce Everton’ın ezeli rakibi Liverpool’u çalıştıran Rafael Benitez, bu nedenden dolayı sevilmiyor. Ayrıca 2007 yılında oynadıkları derbi sonrası Everton’ı “küçük bir kulüp” olarak nitelendirmesi bardağı taşıran son damla olmuştu.

  • Fenerbahçe de Benitez'i istiyor
  • Hoca arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de listenin başında İspanyol hoca Rafael Benitez yer alıyordu. Tecrübeli teknik adamla görüşen sarı-lacivertliler, Benitez'den olumlu yanıt alamamıştı.

Benitez'in evinin önüne açılan pankart
Benitez'in evinin önüne açılan pankart

Fenerbahçe için Nuno Espirito Santo iddiası: Anlaşma sağlandı
SPOR
Fenerbahçe için Nuno Espirito Santo iddiası: Anlaşma sağlandı
Abone Ol Google News
Muğlada korkutan yangın

Muğla'da korkutan yangın

​​Kara yolu ulaşıma kapatıldı, evler tahliye ediliyor.
Diyanetten makul süre talebi

Diyanet'ten 'makul süre' talebi

Mola saatleri, namaz vakitleri dikkate alınarak belirlenecek.
AK Partili gençlerden CHP lideri Kılıçdaroğluna 1 liralık manevi tazminat davası: Ortaya atılan haberler motivasyonumuzu altüst etti

Erdoğan'ın butona basması ile ilk görüntü geldi.

​1970 ve 1980'li yıllara nostaljik bir yolculuk yaptırıyor

'Kapalı gişe oynuyor'

'Kapalı gişe oynuyor'

​Sarıyer'de 'domuz izleme' tribünü dikkat çekiyor.

Yılda 15 ton altın çıkaracak

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.