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Eyüpspor'dan iddialı Süper Lig açıklaması: Şampiyonluğun en güçlü adayıyız

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, 1. Lig'de şampiyonluk için çok iddialı olduklarını belirterek, "Bizim için başarı demek, şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak demek" dedi.

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Haber Merkezi AA
Eyüpspordan iddialı Süper Lig açıklaması: Şampiyonluğun en güçlü adayıyız
Fatih Kulaksız

Asbaşkan Fatih Kulaksız, 100 yılı aşkın geçmişi olan Eyüpspor'un son dönemde yapılan yatırım ve elde edilen başarılarla öne çıktığını dile getirdi.

Kulüp başkanı Murat Özkaya'nın vizyonu doğrultusunda Eyüpspor markasını daha önemli bir konuma taşıdıklarını anlatan Kulaksız, beslendikleri semt kültürünün de taraftar anlamında kendilerine ciddi güç sağladığını söyledi.

Kulübü modern tesislere kavuşturduklarının altını çizen Fatih Kulaksız, şunları kaydetti:

  • "Bununla beraber sportif başarıyı da yakaladık. 2. Lig'den 1. Lig'e çıktık. 1. Lig'deki ilk yılımız olan geçen sezon da play-off oynama başarısı gösterdik. Bu yıl da Eyüpspor şampiyonluğun en güçlü adayı ve ona göre de yatırım yaptık. Çok başarılı, kariyerli oyuncu grubunu bir araya getirdik. Başında da İbrahim Üzülmez gibi bu ligde iki defa şampiyonluk yaşamış, bizim de çok güvendiğimiz bir teknik adam var. İnşallah, rabbim de sezon sonunda bu kadar yatırımın ve emeğin karşılığını almamızı nasip eder."

"1. Lig'de kurulmuş en zor kadrolardan birine sahibiz"


Kulaksız, son yılların en iyi kadrolarından birini kurduklarını belirterek, "Şu anda 31 futbolcuyla antrenman yapıyoruz. Son 20-30 yılda 1. Lig'de kurulmuş en zor 2-3 kadrodan biri. Yönetme açısından çok zor. Birkaç tane genç oyuncunun dışında hepsi daha önceki sezonlarında takımlarında tam süre almış, kariyerli oyuncular. Bunlardan sadece bir 11 yapabiliyor ve sadece 5 oyuncu değiştirebiliyorsun. Her hafta 16-17 oyuncu süre alamıyor. Bu oyuncu grubunu bu şekilde yönetmek, bu rotasyonu sağlamak, tüm takımı bu işin içinde tutmak çok kolay bir şey değil" diye konuştu.

"Başarı demek, şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak demek"

1. Lig'de liderlik koltuğunda oturduklarını hatırlatan Fatih Kulaksız, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Geçen sene şampiyonluğun en güçlü adayıyız demedik, yarışın içindeyiz dedik. Ama bu sene lafı eveleyip gevelemenin bir anlamı yok. Eyüpspor şu an şampiyonluğun en güçlü adayıdır. Eyüpspor olarak ilk 2'de olamazsak biz başarısızız demektir. Bizim için başarı demek, şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak demek. Biz bu kadroyu oluştururken, şampiyon olunca Süper Lig'de yeni bir kadro kuralım diye oluşturmadık. Bu kadroyla şampiyon olup, 3-5 takviyeyle Süper Lig'de kalıcı bir takım oluşturmak istiyoruz. Mutlaka bu kadronun ihtiyaçları olacaktır ama çok fazla değil."

"Gelecek sene stadın inşaatına başlamak istiyoruz"


Kulaksız, modern bir stat yapmak için de çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "Birkaç ay önce stat konusunu Sayın Cumhurbaşkanımız ile istişare ettik. Bu konuda gereken desteği vereceklerini söyledi. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de istişare ettik. Biz de bu konuda fedakarlık yapacağız, Belediye Başkanımız da o noktada destek verecek. İnşallah bu sene şampiyon olursak, gelecek sene stadın inşaatına başlamak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon taraftarlarının da ciddi bir desteği olduğunu aktaran Kulaksız, "Destek vermeye devam etsinler. Sahamızda 6'da 6 yaptık. Onlar bu desteği versinler, inşallah bu takım da onlara beklediğimiz ve istediğimiz o kupayı getirecektir" şeklinde görüş belirtti.

Eyüpspor 2-1 Sakaryaspor maç özeti
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Eyüpspor 2-1 Sakaryaspor maç özeti



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