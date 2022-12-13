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Fas'ın hocasından Fransa'ya gözdağı: Umarım bize saygı duymazlar

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile oynayacakları maç için konuştu. 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Umarım Fransa bize saygı duymaz çünkü öyle olursa bu durum onlar için zor olur" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Fas Teknik Direktörü Walid Regraguinin Fransa maçı öncesi açıklamaları
Walid Regragui

Fas, 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında yarın Al Bayt Stadı’nda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Fas Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımdaki son durum hakkında bilgi veren Regragui, “Takımda hafif sakatlıkları olan oyuncularımız var ama her gün daha iyiye gidiyorlar. Çok üst düzey bir sağlık ekibimiz var. Her gün güzel haberler alıyoruz. Şu anda herhangi bir oyuncum için ‘kesinlikle oynamayacak’ diyemem. Yüzde 100 olanlar karşılaşmaya başlayacak” diye konuştu.

"Anti-Mbappe planımız olmayacak"

Fransa’nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe için özel bir plan yapmayacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Hakimi, Mbappe’yi benden daha iyi tanıyor. Anti-Mbappe planımız olmayacak. Takım sadece ondan ibaret değil. Griezmann’ın bölgeler arasında oynadığı oyunun seviyesi inanılmaz. Hakimi harika bir şampiyon ve bu yüzden endişelenmiyorum” ifadelerini kullandı.

"Her maçtan önce eleneceğimizi düşündüler ama hala buradayız"

Yarı finalde olmalarına rağmen takımın daha fazlasını başarmak için motivasyonu olduğunu belirten Walid Regragui, “İnsanlar, oynadığımız maçlardan sonra bizim yorgun olduğumuzu düşünmeye başladılar. Dünya Kupası yarı finalindeyseniz, yorgun olamazsınız. Biz hala daha fazlasını başarmak için aç bir durumdayız. Üst düzey bir çok takımı yendik. Her maçtan önce insanlar eleneceğimizi düşündüler ama biz hala buradayız. Hayallerimize yaklaşıyoruz ve oraya ulaşmak için savaşacağız” şeklinde konuştu.

"Afrika'nın dünyanın zirvesinde olmasını istiyoruz"

Dünya Kupası’nı kazanma ihtimalleri hakkında da konuşan Regragui, “Açız. Yeterli olur mu bilmiyorum ama biz Afrika'nın dünyanın zirvesinde olmasını istiyoruz. Favori olmadığımızı biliyorum ama kendimize güveniyoruz. Bunun çılgınca olduğunu düşünebilirsiniz ancak biraz delilik iyidir. Dünya Kupası’nı kazanma şansımız, turnuva başlamadan önce yüzde 1’di. Şimdi ise yüzde 12. Biz bu yüzdeyi daha da yukarıya çıkarmayı deneyeceğiz” diye konuştu.

"40 yıl daha beklemek istemiyoruz"

Dünya Kupası’nı kazanmak için önlerinde sadece 2 maç kaldığını vurgulayan Regragui, şanslarını en iyi şekilde kullanmak istediklerini belirterek, “Finale çıkıp kazanmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için her şeyi yapmaya hazırız. Yarın olağanüstü bir enerjimiz olacak. Yorulmadık, yarın koşacağız. Bir fırsatımız var, onu boşa harcamak, 40 yıl daha beklemek istemiyoruz” açıklamasında bulundu.

"Umarım Fransa bize saygı duymaz"

Yarı finalin kendileri için yeterli olmadığını aktaran tecrübeli teknik adam, “Kıtamızın zihniyetini değiştirmeye geldik. Yarı final yeterli dersek bu düşünceye katılmam. Finalde olmak istiyoruz. Umarım Fransa bize saygı duymaz çünkü öyle olursa bu durum onlar için zor olur” dedi.

"20 bin Faslı tribünde olacak"

Walid Regragui, Al Bayt Stadı'nda en az 20 bin Faslı taraftarın olacağını belirtti. Bu duruma değinen tecrübeli teknik adam, "Yarın evimizde oynayacağız. Bu durum bizi fazlasıyla mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

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