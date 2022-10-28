Fatih Karagümrük-Galatasaray maçında bir ilk: VAR hakemin kararını düzelttirdi

Bu sezon ilk defa bir Galatasaray maçında sarı kırmızılılar lehine VAR uyarısı geldi.

Karagümrük-Galatasaray maçının ilk yarısında Adnan Çift'in Lucas Torreira'ya müdahalesi sonrasında hakem Bahattin Şimşek oyunu devam ettirdi. Pozisyonun sonuçlanmasının ardından Şimşek, Adnan Çift'e sarı kart gösterdi. VAR uyarısının ardından sarı kart iptal edildi ve kırmızı kart çıktı.

Bu karar, bu sezon Galatasaray lehine sonuçlanan ilk VAR kararı oldu.

Fernando Muslera'dan 'itiraz edin' uyarısı

Öte yandan pozisyon yaşandığı esnada Fernando Muslera, hakem Bahattin Şimşek yerine Galatasaray kulübesine koştu. Uruguaylı kaleci, pozisyonun kırmızı kart olduğunu ve kendisinin hakeme gidemediğini 'itiraz' etmeleri gerektiğini söyledi.

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