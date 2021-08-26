Vitor Pereira'nın yeni gözdesinden Helsinki maçında harika gol

Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'in ardından şimdi de Fatih Şanlıtürk gündem oldu. 18 yaşındaki oyuncu Helsinki maçında bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi ve takımı adına şık bir gole imza attı.
Fatih Şanlıtürk attığı golün ardından teknik direktörü Vitor Pereira'ya koştu. 18 yaşındaki futbolcunun golü sarı lacivertli taraftarlar arasında da büyük bir sevinç yaşattı.
Genç oyuncuyla ilgili sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşıldı.
İşte Fatih Şanlıtürk'ün Helsinki maçında attığı gol;
fenerbahçe'nin 18 yaşındaki oyuncusu fatih şanlıtürk'ün helsinki'ye attığı o gol 💛💙 pic.twitter.com/4oKZp5BmQx
fenerbahçe'nin 18 yaşındaki oyuncusu fatih şanlıtürk'ün helsinki'ye attığı o gol 💛💙 pic.twitter.com/4oKZp5BmQx— futurama (@fenerama) August 26, 2021