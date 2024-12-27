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Fatih Terim Doha'ya geldi: Al-Shabab atkısıyla poz verdi

Fatih Terim Doha'ya geldi: Al-Shabab atkısıyla poz verdi

21:0227/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Teknik direktör Fatih Terim
Teknik direktör Fatih Terim

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab ile anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab ile anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.


İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nden kalkan özel uçakla Hamad Havalimanı'na gelen Terim'i, Al-Shabab Kulübünün yetkilileri karşıladı. Bir yetkili, Terim'in boynuna Al-Shabab atkısı taktı.


Fatih Terim, daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek takımın kamp yaptığı otele doğru hareket etti.






#Fatih Terim
#Al-Shabab
#Suudi Arabistan Pro Lig

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