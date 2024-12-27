Fatih Terim Doha'ya geldi: Al-Shabab atkısıyla poz verdi

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab ile anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Fatih Terim, daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek takımın kamp yaptığı otele doğru hareket etti.