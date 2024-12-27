Fatih Terim Doha'ya geldi: Al-Shabab atkısıyla poz verdi

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab ile anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab ile anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.
İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nden kalkan özel uçakla Hamad Havalimanı'na gelen Terim'i, Al-Shabab Kulübünün yetkilileri karşıladı. Bir yetkili, Terim'in boynuna Al-Shabab atkısı taktı.
Fatih Terim, daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek takımın kamp yaptığı otele doğru hareket etti.