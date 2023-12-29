Fatih Terim Süper Lig'den transfer etmek istediği futbolcuyu açıkladı

Fatih Terim, Panathinaikos'un başındaki ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Yunan gazetecilerin sorularına cevap veren Terim, basın toplantısında Süper Lig'den istediği futbolcunun adını söyledi.
"Süper Lig'den transfer etmek istediğiniz futbolcu var mı?" sorusuna Bakasetas yanıtını veren Fatih Terim, Belhanda konusunda ise çekimser ifadeler kullandı.
Trabzonspor'dan ayrılma ihtimali bulunan Bakasetas'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yunanistan Milli Takımı kaptanı olan Bakasetas'ın ülkesinde futbol oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor.
Bakasetas, Trabzonspor formasıyla 119 maçta 33 gol attı 23 de asist yaptı.