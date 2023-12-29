Fatih Terim Süper Lig'den transfer etmek istediği futbolcuyu açıkladı

Panathiniakos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, sözleşme imzalamak için Atina'ya gitti. Havaalanında sorulan soru üzerine Terim, "Hepinizi seviyorum. Söyleyecek çok şeyimiz olacak elbet ama şimdi değil" ifadelerini kullandı.