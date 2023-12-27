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Spor

Fatih Terim Atina'da mesajı verdi: 'Şampiyonluğu istiyoruz'

Yunan ekiplerinden Panathiniakos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim Atina'ya indikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terim, "Düşünmeye gerek duymadım, hemen kabul ettim. Panathinaikos olarak lig şampiyonluğunu istiyoruz, Avrupa'da başarı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

13:42 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 14:11 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fatih Terim
Fatih Terim

Panathiniakos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, resmi sözleşmeyi imzalamak için Atina'ya gitti.


Deneyimli teknik adam, havaalanı çıkışında Yunan basınının sorularını yanıtladı.


Fatih Terim'in açıklamaları:

'Şampiyonluğu istiyoruz'

"Düşünmeye gerek duymadım, hemen kabul ettim. Panathinaikos olarak şampiyonluğu istiyoruz!"


'Kazanmak için giderim...'

"Bildiğim kadarıyla Panathinaikos yıllardır şampiyon olamıyor. Nereye gidersem gideyim kazanmak için giderim ve imzalarımı sadece kağıt üzerine atmam, kalbimden gelir. Bu tavrımı ligde de sürdüreceğime inanıyorum"

'Rakiplere saygı duyuyorum'

"Dört takım arasında bir rekabet var, rakiplerimiz hem kaliteli hem de güçlü, onlara saygı duyuyorum. Panathinaikos olarak lig şampiyonluğunu istiyoruz, Avrupa'da başarı istiyoruz, bu yüzden hedefler çok açık. Başkanla bu konuda görüşme yaptık"


'Yunan Ligi'ni takip ediyorum'

"Elbette Yunan Ligi'ni takip ediyorum. Panathinaikos, Olympiakos ve AEK'yı biliyorum. Tüm takımları tanıyorum ama tüm kontrol bende değil, bu yüzden en kısa zamanda takımla tanışıp eksiklerimizi görmek ve bunun üzerinde çalışmak istiyorum"

'Erdoğan tebrik etti'

"Zaten gelir gelmez Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan bir telefon aldım ve yapılan bu hamleden dolayı beni tebrik etti"


'Denizin karşı yakasındaydım'

"Ben denizin karşı yakasındanım, Türk Milli Takımı'na hizmet ettim. Biz aynı denizi paylaşan iki ülkeyiz ve burada olmaktan mutluyum. İtalya'da Fiorentina'dayken Ergin Ataman da oradaydı. Şimdi de aynı, bundan mutluyum."


Fatih Terim'in sosyal medya paylaşımı:





YUNANİSTAN LİGİ PUAN DURUMU


#Fatih Terim
#Panathinaikos
#Şampiyonluk
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