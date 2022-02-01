Spor Favori Dieng, plase Olunga
TRANSFER

Favori Dieng, plase Olunga

Kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında forvet de yer alan Fenerbahçe, Marsilya’nın Senegalli golcüsü Bamba Dieng için temaslarını hızlandırdı. UEFA’ya yarına kadar güncel kadrosunu bildirmesi gereken sarı-lacivertliler, Dieng transferi olmazsa Al Duhail’den Michael Olunga’yı bitirecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Favori Dieng, plase Olunga
Asıl mevkisi santrfor olan Dieng, sol kanatta da görev yapabiliyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında forvet de yer alan Fenerbahçe çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-lacivertliler, Marsilya’dan Senegalli golcü Bamba Dieng’i gündemine aldı. Yönetim 21 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak için Fransız kulübüyle temasa geçti.

Dieng bu sezon 20 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Olunga da gündemde

Fenerbahçe’nin gündemindeki bir diğer isim ise Michael Olunga. Sarı-lacivertliler, kariyerini Al Duhail’de sürdüren 27 yaşındaki golcü için Katar temsilcisiyle bonservis pazarlıklarının sürdürüyor.

Olunga, bu sezon Al Duhail’de 13 maçta 15 kez fileleri havalandırdı.

27 yaşındaki Kenyalı forvet oyuncusunun da kariyerini Avrupa’da sürdürmek istediği ve Fenerbahçe’nin teklifine sıcak baktığı belirtildi.

Konferans Ligi’nde yoluna devam eden ve yarına kadar UEFA’ya güncel kadrosunu bildirmek zorunda olan sarı-lacivertliler iki isimden birini bitirmek istiyor. Yabancı kontenjanı da dolu olan Fenerbahçe, bazı isimleri göndermeyi ya da sözleşmelerini doldurmayı planlıyor.

Olunga'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 7 milyon euro.
Olunga'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

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