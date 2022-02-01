Favori Dieng, plase Olunga

Ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında forvet de yer alan Fenerbahçe çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-lacivertliler, Marsilya’dan Senegalli golcü Bamba Dieng’i gündemine aldı. Yönetim 21 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak için Fransız kulübüyle temasa geçti.

Dieng bu sezon 20 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Olunga da gündemde

Fenerbahçe’nin gündemindeki bir diğer isim ise Michael Olunga. Sarı-lacivertliler, kariyerini Al Duhail’de sürdüren 27 yaşındaki golcü için Katar temsilcisiyle bonservis pazarlıklarının sürdürüyor.

Olunga, bu sezon Al Duhail’de 13 maçta 15 kez fileleri havalandırdı.

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27 yaşındaki Kenyalı forvet oyuncusunun da kariyerini Avrupa’da sürdürmek istediği ve Fenerbahçe’nin teklifine sıcak baktığı belirtildi.

Konferans Ligi’nde yoluna devam eden ve yarına kadar UEFA’ya güncel kadrosunu bildirmek zorunda olan sarı-lacivertliler iki isimden birini bitirmek istiyor. Yabancı kontenjanı da dolu olan Fenerbahçe, bazı isimleri göndermeyi ya da sözleşmelerini doldurmayı planlıyor.

Olunga'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 7 milyon euro.