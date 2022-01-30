Fenerbahçe aradığı forveti buldu: Gol kralı için son görüşmeler yapılıyor

Transfermarkt verilerine göre Alfredo Morelos'un güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dürüyor. Sol bek ve forvet transferine öncelik veren sarı-lacivertliler, listedeki futbolcularla anlaşma sağlama aşamasına geldi.

Sol bek için Ghislain Konan ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, bu transferin son anda olmamasına yönelik de Nico Schulz ile görüşüyor. Sarı-lacivertliler bu iki oyuncudan birisini kadrosuna katacak.

Alfredo Morelos için yoğun temas

Forvet mevkiine de transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, İskoç ekibi Glasgow Rangers’ın Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos’un transferi için önemli aşama kaydetti. Sarı-lacivertliler, Morelos transferini bitirmek için İskoç ekibiyle yapılan görüşmelerde sona yaklaştı.

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Bonservis ücreti 6 milyon euro

Glasgow Rangers kulübü Morelos için 6 milyon euro bonservis bedeli isterken, 25 yaşındaki forveti sarı-lacivertli takıma kazandırmak isteyen yönetim, transferini bitirmek istiyor.

Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Morelos, bu sezon oynadığı 30 maçta, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu 2018/19 sezonunda İskoçya Ligi'nde 18 gol ile gol kralı olmuştu. Kolombiyalı oyuncu 2017 yılında HJK Helsinki'den 1.2 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

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