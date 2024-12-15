Fenerbahçe - Başakşehir || Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe-Başakşehir maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 16. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ozan Ergün düdük çalacak. VAR'da ise Erkan Özdamar görev yapacak.
Ligde 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 32 puanla ikinci sırada Başakşehir ise 22 puanla 7. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra kart cezalısı Djiku, takımını yalnız bırakacak.
Başakşehir'de ise Figueiredo, Serdar Gürler, Ömer Ali Şahiner ve kadro dışı kalan Berkay Özcan forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Kostic, Fred, Amrabat, Oğuz, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek.