Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koçtan Vitor Pereira itirafı İyi ki hocamızı dinlemişiz
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Vitor Pereira itirafı: İyi ki hocamızı dinlemişiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup eşleşmeleri hakkında konuştu. Gruptan çıkacaklarına inandıklarını belirten Koç, aynı zamanda yapılacak transferler ve oyunculara gelen teklifler hakkında da açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Başkanı Ali Koçtan Vitor Pereira itirafı: İyi ki hocamızı dinlemişiz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Vitor Pereira

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu grup kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile eşleşti. Kurayı değerlendiren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gruptan çıkacaklarını söyledi. Başkan Koç'un açıklamalarından önce çıkanlar şu şekilde;

"3-4 transferi bitirirsek rahat çıkarız"

"Dün Beşiktaş iyi bir kura çekti. Bugün Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kuraları da orta şekerli. Bu sene farklı bir enerji yakaladık, 3-4 transferi daha bitirebilirsek bu gruptan rahat çıkarız. Bu halimizle de çıkarız ama takviyelerle hem Avrupa hem lige hazır oluruz."

"Sistemin çalışabilmesi için takviye yapmamız gerekiyor"

"Beklenmedik olaylar, beklenmedik fırsatlar oluşturur. Sakatlıklar nedeniyle gençler süre almaya başladı, özgüvenleri arttı. Takım üzerindeki olumlu etkileri sandığımdan çok daha yüksek, bunu sahada da görüyorsunuz. Bizim de isteğimiz buydu zaten. 3'lü sistem oturmaya başladı, bu sisteme göre oyunculara sahip olmak lazım. Bu sistemin İsviçre saati gibi çalışabilmesi için, dediğim takviyeleri de yapmak zorundayız."

  • "İyi ki hocamızı dinlemişiz"
  • "Ben hocamızın eski dönemindeyken yönetimde değildim, o zaman da hep ilgilenmiş gençlerle. Bu yaklaşımı sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de önemli. Yazın Dinamo Zagreb'i ziyaret edip inceledik. Arkadaşlar 1 hafta orada kaldı. Turnuvaya katıldık, en iyi oyuncu Arda Güler oldu. 10'a yakın kulüp Muhammed Gümüşkaya'yı istedi ama hocamız bırakmak istemedi. 'Kesinlikle olmaz' dedi. Niye bırakmadığını da şimdi görüyoruz. İyi ki hocamızı dinlemişiz."

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
SPOR
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu


Abone Ol Google News
Afrika değil Düzce

Afrika değil Düzce

Belgesel görüntülerini aratmıyor.
Appleın açığını bulan Türk

Apple'ın açığını bulan Türk

Aydınlı ​Hüseyin Çoban'a ikinci ödül teklifi geldi.
Mehmetçik yurda döndü

​Milli Savunma Bakanlığı tahliyenin tamamlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan'daki son durumu paylaştı.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.
Evine döndü

Evine döndü

​Manchester United, Ronaldo transferini açıkladı.

Yıldırım'da doğalgaz sorunu tarihe karışıyor

Yıldırım'da doğalgaz sorunu tarihe karışıyor

​Bölgelere yönelik doğalgaz altyapı çalışmaları başlatıldı.

Turuncu kategoride aranan terörist yakalandı.

Gündüz nüfusu 200 bin kişiyi buluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.