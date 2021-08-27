Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Vitor Pereira itirafı: İyi ki hocamızı dinlemişiz

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu grup kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile eşleşti. Kurayı değerlendiren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gruptan çıkacaklarını söyledi. Başkan Koç'un açıklamalarından önce çıkanlar şu şekilde;

"3-4 transferi bitirirsek rahat çıkarız"

"Dün Beşiktaş iyi bir kura çekti. Bugün Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kuraları da orta şekerli. Bu sene farklı bir enerji yakaladık, 3-4 transferi daha bitirebilirsek bu gruptan rahat çıkarız. Bu halimizle de çıkarız ama takviyelerle hem Avrupa hem lige hazır oluruz."

"Sistemin çalışabilmesi için takviye yapmamız gerekiyor"

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"Beklenmedik olaylar, beklenmedik fırsatlar oluşturur. Sakatlıklar nedeniyle gençler süre almaya başladı, özgüvenleri arttı. Takım üzerindeki olumlu etkileri sandığımdan çok daha yüksek, bunu sahada da görüyorsunuz. Bizim de isteğimiz buydu zaten. 3'lü sistem oturmaya başladı, bu sisteme göre oyunculara sahip olmak lazım. Bu sistemin İsviçre saati gibi çalışabilmesi için, dediğim takviyeleri de yapmak zorundayız."

"İyi ki hocamızı dinlemişiz"

"Ben hocamızın eski dönemindeyken yönetimde değildim, o zaman da hep ilgilenmiş gençlerle. Bu yaklaşımı sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de önemli. Yazın Dinamo Zagreb'i ziyaret edip inceledik. Arkadaşlar 1 hafta orada kaldı. Turnuvaya katıldık, en iyi oyuncu Arda Güler oldu. 10'a yakın kulüp Muhammed Gümüşkaya'yı istedi ama hocamız bırakmak istemedi. 'Kesinlikle olmaz' dedi. Niye bırakmadığını da şimdi görüyoruz. İyi ki hocamızı dinlemişiz."

SPOR Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu