Fenerbahçe Beko

THY Avrupa Ligi 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Fransa'nın AS Monaco takımını 86-74 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler, Litvanyalı yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius'la çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.
Jasikevicius'la ilk maçına çıkan sarı-lacivertli takımda, taraftarlar Litvanyalı hocaya maçtan önce yoğun tezahüratta bulundu, ilk çeyreği 24-21, devreyi ise 46-45'lik skorla önde bitiren Fenerbahçe, 3. çeyreği en yüksek farkı yakalayarak 68-57 üstün geçti. Sarı-lacivertliler farkı mücadele sonuna dek koruyarak parkeden 86-74 galip ayrıldı.
14. maçında 7. galibiyetine imza atan temsilcimiz, bir sonraki karşılaşmada Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.