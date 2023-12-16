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Spor

Fenerbahçe Beko - Monaco: 86-74 (ÖZET)

THY Avrupa Ligi 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Fransa'nın AS Monaco takımını 86-74 yenerek yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius'la çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. İlk çeyreği 24-21, devreyi ise 46-45'lik skorla önde bitiren Fenerbahçe, 3. çeyreği en yüksek farkı yakalayarak 68-57 üstün geçti. Sarı-lacivertliler dördüncü çeyreği önde al parkeden 86-74 galip ayrıldı. Karşılaşmanın özetini haberin içerisinden izleyebilirsiniz.

10:47 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Jasikevicius galibiyetle başladı.
Jasikevicius galibiyetle başladı.

THY Avrupa Ligi 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Fransa'nın AS Monaco takımını 86-74 mağlup etti.


Sarı-lacivertliler, Litvanyalı yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius'la çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.


Jasikevicius'la ilk maçına çıkan sarı-lacivertli takımda, taraftarlar Litvanyalı hocaya maçtan önce yoğun tezahüratta bulundu, ilk çeyreği 24-21, devreyi ise 46-45'lik skorla önde bitiren Fenerbahçe, 3. çeyreği en yüksek farkı yakalayarak 68-57 üstün geçti. Sarı-lacivertliler farkı mücadele sonuna dek koruyarak parkeden 86-74 galip ayrıldı.


14. maçında 7. galibiyetine imza atan temsilcimiz, bir sonraki karşılaşmada Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.






#Fenerbahçe Beko
#Monaco
#THY Euroleague
33 dakika önce
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