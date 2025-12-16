Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri belli oldu

EuroLeague’de heyecan 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son şampiyon Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi’nde oynadığı son 6 maçı kazanarak yakaladığı çıkışı Panathinaikos karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, Ergin Ataman faktörüyle de ayrı bir önem taşıyor.