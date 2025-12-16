Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri belli oldu

EuroLeague 16. haftasında Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR’u sahasında konuk edecek. Sarı-lacivertliler 6 maçlık galibiyet serisini sürdürmek isterken, karşılaşmanın yayın bilgileri basketbolseverler tarafından merak ediliyor.
EuroLeague’de heyecan 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son şampiyon Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi’nde oynadığı son 6 maçı kazanarak yakaladığı çıkışı Panathinaikos karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, Ergin Ataman faktörüyle de ayrı bir önem taşıyor.
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR arasındaki EuroLeague 16. hafta karşılaşması, 16 Aralık Salı günü oynanacak. Mücadele 20.45’te başlayacak.
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı hangi kanalda?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
Takımların son durumu
EuroLeague’de geride kalan maçlarda Fenerbahçe Beko, 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak 4. sırada yer alıyor. Konuk ekip Panathinaikos AKTOR ise 15 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ile 8. basamakta bulunuyor.
EuroLeague’de günün maçları
19.00: Dubai Basketball – Maccabi Tel Aviv
20.45: Fenerbahçe Beko – Panathinaikos AKTOR
22.05: Hapoel Tel Aviv – Kızılyıldız
22.15: Olympiakos – Valencia
22.30: Olimpia Milano – Real Madrid
23.00: Paris – Barcelona