Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri belli oldu

19:0416/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos

EuroLeague 16. haftasında Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR’u sahasında konuk edecek. Sarı-lacivertliler 6 maçlık galibiyet serisini sürdürmek isterken, karşılaşmanın yayın bilgileri basketbolseverler tarafından merak ediliyor.

EuroLeague’de heyecan 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son şampiyon Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi’nde oynadığı son 6 maçı kazanarak yakaladığı çıkışı Panathinaikos karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, Ergin Ataman faktörüyle de ayrı bir önem taşıyor.


Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR arasındaki EuroLeague 16. hafta karşılaşması, 16 Aralık Salı günü oynanacak. Mücadele 20.45’te başlayacak.


Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.


Takımların son durumu

EuroLeague’de geride kalan maçlarda Fenerbahçe Beko, 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak 4. sırada yer alıyor. Konuk ekip Panathinaikos AKTOR ise 15 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ile 8. basamakta bulunuyor.


EuroLeague’de günün maçları

19.00: Dubai Basketball – Maccabi Tel Aviv

20.45: Fenerbahçe Beko – Panathinaikos AKTOR

22.05: Hapoel Tel Aviv – Kızılyıldız

22.15: Olympiakos – Valencia

22.30: Olimpia Milano – Real Madrid

23.00: Paris – Barcelona

