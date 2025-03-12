Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague'deki rakibi LDLC Asvel

THY Euroleague'de başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe Beko, 29. haftada Fransız ekibi LDLC Asvel'i konuk edecek. Sarı-lacivertli takım Avrupa Ligi'nde 2. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın Fransa'nın LDLC Asvel takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 28 maçta 19 galibiyet, 9 mağlubiyetlik performansla ikinci basamakta bulunuyor. Organizasyonda 11 galibiyet, 17 mağlubiyeti bulunan Fransız ekibi ise 15. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, iki takım arasında oynanan son karşılaşmayı 77-73 kazandı.