Spor Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını anlatan Ertem Şenerin sözleri gündem oldu
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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını anlatan Ertem Şener'in sözleri gündem oldu

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçını anlatan Ertem Şener, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını anlatan Ertem Şenerin sözleri gündem oldu
Ertem Şener - Spiker

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı maçın anlatım koltuğunda oturan Ertem Şener sosyal medyada gündem maddelerinden biri oldu.

İşte Ertem Şener'in sözleri;

  • -“Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ayıp olur. Çünkü hiçbir şey yok.”
  • -“Bu kadar misafirperverlik yeter.”
  • -“Elinizdeki kahvelere dikkat edin. “
  • -“Ben hala direkteyim. Direkte kaldım. “
  • -“Tamam sert oynuyorlar da bu kadar da değil!”
  • -“Acaba oyun mu yapıyor dedim. Gerçekten sakatlanmış!”
  • -“İyi vurur King. Vur King. Niye bekledin King!”
  • -"Fenerbahçe'de Emre'ler tükenmiyor. Bir Emre gidiyor, bir Emre geliyor."
  • "Burası Kadıköy, buradan çıkış yok. Alex'in heykeli bile titriyor dışarda!"
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