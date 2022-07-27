Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını anlatan Ertem Şener'in sözleri gündem oldu

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı maçın anlatım koltuğunda oturan Ertem Şener sosyal medyada gündem maddelerinden biri oldu.
İşte Ertem Şener'in sözleri;
- -“Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ayıp olur. Çünkü hiçbir şey yok.”
- -“Bu kadar misafirperverlik yeter.”
- -“Elinizdeki kahvelere dikkat edin. “
- -“Ben hala direkteyim. Direkte kaldım. “
- -“Tamam sert oynuyorlar da bu kadar da değil!”
- -“Acaba oyun mu yapıyor dedim. Gerçekten sakatlanmış!”
- -“İyi vurur King. Vur King. Niye bekledin King!”
- -"Fenerbahçe'de Emre'ler tükenmiyor. Bir Emre gidiyor, bir Emre geliyor."
- "Burası Kadıköy, buradan çıkış yok. Alex'in heykeli bile titriyor dışarda!"