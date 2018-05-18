Fenerbahçe Doğuş'un hedefi yine zirve

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe Doğuş, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak için sahaya çıkacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18-20 Mayıs'ta düzenlenecek organizasyonda Türkiye'den Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Rusya'nın CSKA Moskova, Litvanya'nın Zalgiris ve İspanya'nın Real Madrid takımları şampiyonluk mücadelesi verecek.

1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 12. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017'nin ardından üst üste dördüncü kez Dörtlü Final'de yer alacak.

Geçen sezon kupayı İstanbul'da havaya kaldırarak Avrupa'nın zirvesine çıkan sarı-lacivertliler, unvanını korumaya çalışacak.

Üst üste kazanan 4. takım olma yolunda

Fenerbahçe Doğuş, kupayı kazanması durumunda bu organizasyonda Dörtlü Finaller tarihinde üst üste mutlu sona ulaşan 4. takım unvanını alacak. İlki 1988 yılında düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda kupayı üst üste 2 yıl kazanan sadece 3 takım oldu.

Bu başarıyı Yugoslavya'dan Jugoplastika (1989-1990), İsrail'den Maccabi (2004-2005) ve Yunanistan'dan Olympiakos (2012-2013) yakaladı. Sarı-lacivertliler, Belgrad'da zafere uzanarak bu alanda da tarihe geçmeye çalışacak.

Zeljko Obradovic'in kariyerinde üst üste Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunmuyor. Obradovic de kariyerinde bir ilki yaşamak için Dörtlü Final'de boy gösterecek.



Normal sezonu 2. tamamladı

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 21 galibiyetle 2. sırada bitirdi.

Son şampiyon olarak başladığı sezonu iyi geçiren sarı-lacivertliler, sadece 9 yenilgi aldı.



Play-off'ta Baskonia'yı geçti

Normal sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe Doğuş, play-off'ta İspanya'nın Baskonia takımıyla eşleşti. Saha avantajını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, İstanbul'daki ilk iki maçı 82-73 ve 95-89'luk skorlarla kazanarak seride 2-0 öne geçti.

İspanya'da oynanan serinin üçüncü maçını Fenebahçe Doğuş, 88-83 kaybetti ve Baskonia, Dörtlü Final için umutlandı. Rakibinin umutlarını dördüncü maçta söndüren sarı-lacivertliler, deplasmanda 92-83 kazanarak seriyi 3-1'e getirdi ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.



Jan Vesely en iyi ilk 5'te

Fenerbahçe Doğuş'ta bu sezon diğer takım arkadaşlarına göre ön plana çıkan isim Çek pivot Jan Vesely oldu. Bir sezon aranın ardından Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi ilk 5'ine seçilen 28 yaşındaki basketbolcu, takımın en skorer ismi olmayı da başardı.

Bu sezon sarı-lacivertli ekibin oynadığı 33 maçın 32'sinde forma giyen Vesely, 12,9 sayı ortalaması yakaladı. Takımının en fazla ribaunt alan ismi olan Vesely, bu istatistikte de 5,2 ortalamayla mücadele etti.

Now Boarding...@JanVesely24 airlines 🛫#F4GLORY pic.twitter.com/Ee9kCUUYMV — EuroLeague (@EuroLeague) 15 Mayıs 2018



Fenerbahçe'nin Kadrosu

Dünyaca ünlü Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Fenerbahçe Doğuş'un kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:

Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Barış Hersek, Egehan Arna, Sinan Güler (Türkiye), Brad Wanamaker, Jason Thompson, James Nunnally (ABD), Marko Guduric, Nikola Kalinic (Sırbistan), Kostas Sloukas (Yunanistan), Jan Vesely (Çekya), Nicola Melli, Luigi Datome (İtalya).



Takımın en tecrübelisi Sloukas

Fenerbahçe'nin en tecrübeli ismi kariyerinde üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Yunan oyuncu kurucu Sloukas oldu. Olympiakos'tan Fenerbahçe'ye 2015 yılında transfer olan 27 yaşındaki basketbolcu, 3'ü Yunan ekibinde olmak üzere 6. kez Dörtlü Final için parkeye çıkacak.

Sloukas'ı 5. defa Dörtlü Final'de yer alacak Çek basketbolcu Jan Vesely takip etti. Dörtlü Final'in diğer tecrübeli isimleri ise bu seviyedeki bütün deneyimlerini Fenerbahçe formasıyla yaşadı. Kaptan Melih Mahmutoğlu'nun dördüncü, Nikola Kalinic, Ali Muhammed, Luigi Datome, Barış Hersek, Egehan Arna'nın üçüncü, Nunnally ve Ahmet Düverioğlu ise ikinci kez sarı-lacivertli formayla Dörtlü Final'de yer alacak.



Sinan Güler ilk olacak

Fenerbahçe Doğuş’da Marko Guduric, Brad Wanamaker, Nicolo Melli, Sinan Güler ve Jason Thompson dışındaki tüm oyuncular geçtiğimiz sezonun şampiyon kadrosunda yer alıyordu. Sarı-lacivertli ekibin şampiyon olması halinde Sinan Güler, THY Euroleague ve ULEB Avrupa Kupası’nı kazanma başarısı gösteren ilk Türk basketbolcu olacak.

