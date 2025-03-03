Fenerbahçe farkı eritiyor

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Antalyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini farklı mağlup etti. Sarılacivertliler, lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada kazanarak zirve ile olan puan farkını 4’e indirdi. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri Mert Müldür, Tadic, En-Nesyri kaydetti.
❍Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Antalyaspor’u 3-0 yenerek Galatasaray’ın Kasımpaşa deplasmanında puan kaybetmesiyle birlikte arasındaki puan farkını 4'e düşürdü. Maçta Antalyaspor’da stoperlerin topla çıkamaması ve defans hattında boşluklar bırakması, Fenerbahçe'nin en çok yararlandığı noktalar oldu. Sık sık stoperlerin arkasına ve Kostic ve Oğuz ile bek arkası koşular deneyen Fenerbahçe, birçok pozisyona girdi. Mert Müldür’ü stoperde oynatan sarı-lacivertliler, hem Antalyaspor'un oyun kuramadığı için uzun vurduğu topları almasını sağladı hem de 3. bölgeye ekstra koşular atarak rakibin dengesini bozu. 9. dakikada korner organizasyonunda Mert Müldür, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0. Özellikle son bir ayda sarı lacivertli takımın duran top kullanımları, penaltı etkisi oluşturuyor. Oyunun kilidinin açılmasında duran toplar etkili oluyor. Ön alan baskısı yapan ve adam adama eşleşerek rakibi hataya sürükleyen Fenerbahçe 26’da Tadic ile skoru 2-0 yaptı. Mourinho’nun sezon başındaki oyunu değiştirip 3’lü savunmaya dönmesiyle; geride kompakt ve iyi savunan Fenerbahçe, 3. bölgeye geçişlerde de 3-4 keskin pasta rakip ceza sahasına girmeyi hedefliyordu. Bu maçta da aynısını gördük. 30'da iyi savunan ve rakipten kapılan topla hızlı çıkan Fenerbahçe, 3 pasın sonudan En Nesyri’nin golüyle skoru 3-0 yaptı.
YENİLMEZLİK SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI
İkinci yarıda oyunu biraz daha soğutan Fenerbahçe, karşılaşma boyunca tempoyu ayarlayan taraf oldu ve rakibine de pozisyon vermedi. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4’e düşüren ve yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran sarı-lacivertli takım, bu hafta içinde Kadıköy’de UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers ile karşılaşacak.
Yanındayız Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamadı. Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekmişti. Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayan Mourinho'nun yerine sarı-lacivertli takımın başında teknik sorumlu Salvatore Foti yer aldı. Seremoni öncesi stat hoparlöründen ’Jose Mourinho’ bestesi çalınırken, Fenerium Üst Tribünü’ne ise ’We stand with you’ (Senin yanındayız) yazılı pankartı asıldı.