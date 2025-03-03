Fenerbahçe farkı eritiyor

❍Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Antalyaspor’u 3-0 yenerek Galatasaray’ın Kasımpaşa deplasmanında puan kaybetmesiyle birlikte arasındaki puan farkını 4'e düşürdü. Maçta Antalyaspor’da stoperlerin topla çıkamaması ve defans hattında boşluklar bırakması, Fenerbahçe'nin en çok yararlandığı noktalar oldu. Sık sık stoperlerin arkasına ve Kostic ve Oğuz ile bek arkası koşular deneyen Fenerbahçe, birçok pozisyona girdi. Mert Müldür’ü stoperde oynatan sarı-lacivertliler, hem Antalyaspor'un oyun kuramadığı için uzun vurduğu topları almasını sağladı hem de 3. bölgeye ekstra koşular atarak rakibin dengesini bozu. 9. dakikada korner organizasyonunda Mert Müldür, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0. Özellikle son bir ayda sarı lacivertli takımın duran top kullanımları, penaltı etkisi oluşturuyor. Oyunun kilidinin açılmasında duran toplar etkili oluyor. Ön alan baskısı yapan ve adam adama eşleşerek rakibi hataya sürükleyen Fenerbahçe 26’da Tadic ile skoru 2-0 yaptı. Mourinho’nun sezon başındaki oyunu değiştirip 3’lü savunmaya dönmesiyle; geride kompakt ve iyi savunan Fenerbahçe, 3. bölgeye geçişlerde de 3-4 keskin pasta rakip ceza sahasına girmeyi hedefliyordu. Bu maçta da aynısını gördük. 30'da iyi savunan ve rakipten kapılan topla hızlı çıkan Fenerbahçe, 3 pasın sonudan En Nesyri’nin golüyle skoru 3-0 yaptı.