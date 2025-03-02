Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Emre Belözoğlu Fenerbahçe yenilgisinin sebebini açıkladı

Emre Belözoğlu Fenerbahçe yenilgisinin sebebini açıkladı

23:122/03/2025, Pazar
G: 2/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Teknik direktör Emre Belözoğlu
Teknik direktör Emre Belözoğlu

Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe yenilgisi sonrası konuştu. Çok kolay teslim olduklarını söyleyen Belözoğlu, "Bireysel kalite çok yüksek, net pozisyon vermeden skor 2-0'a geldi. 3. golde yine çalıştığımız halde doğru yerleşememeden geldi." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Onvo Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, çok kolay teslim olduklarını söyledi.


Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, 5 maç üst üste yenilmediklerini hatırlattı.

Karşılaşma adına söylenecek çok fazla bir şey olmadığını aktaran Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz günden beri oyuncular her şeyi yapıyor. Bugün adına söylenebilecek çok fazla bir şey yok. İlk 25 dakika çok kolay teslim olduk, daha sonra en azından oyuna ortak olmaya çalıştık. Bireysel kalite çok yüksek, net pozisyon vermeden skor 2-0'a geldi. 3. golde yine çalıştığımız halde doğru yerleşememeden geldi. Bugün adına üzgün olduğum 2 konu var; birincisi çok kolay teslim olduk, ikincisi de sakatlık. Oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştı, onlara teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum."






#Antalyaspor
#Emre Belözoğlu
#Fenerbahçe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADANA SAHUR VAKTİ 2025: Adana'da sahur saat kaçta? 3 Mart Adana İmsakiye