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Kadıköy'de Mourinho'ya destek: Dev pankart açıldı

Kadıköy'de Mourinho'ya destek: Dev pankart açıldı

22:542/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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"We stand with you (Seninleyiz Mourinho)"
"We stand with you (Seninleyiz Mourinho)"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası sebebiyle Antalyaspor maçında takımının başında yer alamadı ve maçı tribünden takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesi açtığı pankartla Mourinho'ya destek oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası sebebiyle Antalyaspor maçında takımının başında yer alamadı ve maçı tribünden takip etti.


Sarı-lacivertli taraftarlar, açtığı pankartla Mourinho'ya destek oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi Fenerbahçe taraftarı, 2 maç ceza verilen Jose Mourinho'ya destek oldu.


Tribünlerde "We stand with you (Seninleyiz Mourinho)" pankartı açıldı.

Galatasaray maçının ardından önce 4 maç ceza alan, daha sonra da cezası 2 maça indirilen Mourinho, Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçında da takımdan ayrı kalmıştı.


Antalyaspor maçıyla birlikte cezasını tamamlayan Portekizli teknik adam, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak olan Samsunspor maçında saha kenarındaki yerini alacak. Öte yandan bu maçta Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu olarak yardımcı antrenör Salvatore Foti görev yaptı.





#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Trendyol Süper Lig

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