Fenerbahçe Kiev'i elemesi halinde Sturm Graz ile oynayacak

Teknoloji

iPhone 14 Pro Max'in tasarımı sızdı

Apple'ın önümüzdeki eylül ayında piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 14 serisi hakkında neredeyse tüm teknik özellikler sızdırıldı. Seri ile ilgili yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Bu kez iPhone 14 Pro Max'in ebatlarını ve tasarımını açığa çıkaran teknik çizimler sızdırıldı.