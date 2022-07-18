Fenerbahçe Kiev'i elemesi halinde Sturm Graz ile oynayacak

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, 2. Ön Eleme Turu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i elemesi durumunda, kuradan gelen Sturm Graz ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin elenmesi durumundaki rakipleri
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'da karşılaşacağı rakibi de bugün belli olacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14:00'te başlayacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şu şekilde:
- Partizan (Sırbistan)
- Slovácko (Çekya)
Başakşehir'in rakibi de belli oluyor
Maccabi Netanya ile eşleşen Medipol Başakşehir, rakibini elemesi durumunda UEFA Konferans Ligi'de aşağıdaki takımlardan birisiyle eşleşecek. Konferans Ligi'nin kura çekimi saat 15:00'te başlayacak.
- Seri başı olan takımlar
- İstanbul Başakşehir / Maccabi Netanya
- Raków Czestochowa / Astana
- Valmiera / Shkëndija
- Sparta Prag / Viking
- Seri başı olmayan takımlar
- Spartak Trnava / Newtown
- Breidablik / FK Buducnost Podgorica
- Motherwell / Sligo Rovers
- AIK / Vorskla Poltava
Günün antrenmanı. ✅ pic.twitter.com/g9PdtV2agq
Günün antrenmanı. ✅ pic.twitter.com/g9PdtV2agq— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 17, 2022