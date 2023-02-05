|
Konyaspor kafilesi uçuş yapabilmek için yaklaşık 7 saat boyunca havaalanında bekledi.
Süper Lig'de 23. haftada Fenerbahçe, Kadıköy'de Konyaspor'u saat 20.00'de ağırlayacak.
Bu karşılaşma için bugün saat 16.30'da uçuşu planlanan Konyaspor kafilesi olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 5 saat rötar yapmak zorunda kalmıştı. 20.30'da havalanması beklenen uçak pistteki buzlanma nedeniyle kalkamadı.
2 saat boyunca pistte bekleyen uçak kalkmak için son bir deneme yapmak istese de kalkış izni verilmedi ve uçuş iptal oldu. Yarın oynanacak maç için İstanbul'a gelemeyen Konyaspor'da yönetim, TFF yetkilileriyle iletişime geçerek maçın ileri bir tarihe veya salı gününe ertelenmesi için talepte bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun ise gelişmeleri takip ettiği ve maçı erteleyeceği öğrenildi.