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Spor

Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Konyaspor'un uçuşu iptal edildi maç ertelendi

Süper Lig'in 23. haftasının kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Bu maç için bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Konyaspor hava muhalefetine maruz kaldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22:15 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Konyaspor kafilesi uçuş yapabilmek için yaklaşık 7 saat boyunca havaalanında bekledi.

Konyaspor kafilesi uçuş yapabilmek için yaklaşık 7 saat boyunca havaalanında bekledi.

Süper Lig'de 23. haftada Fenerbahçe, Kadıköy'de Konyaspor'u saat 20.00'de ağırlayacak.


Bu karşılaşma için bugün saat 16.30'da uçuşu planlanan Konyaspor kafilesi olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 5 saat rötar yapmak zorunda kalmıştı. 20.30'da havalanması beklenen uçak pistteki buzlanma nedeniyle kalkamadı.


2 saat boyunca pistte bekleyen uçak kalkmak için son bir deneme yapmak istese de kalkış izni verilmedi ve uçuş iptal oldu. Yarın oynanacak maç için İstanbul'a gelemeyen Konyaspor'da yönetim, TFF yetkilileriyle iletişime geçerek maçın ileri bir tarihe veya salı gününe ertelenmesi için talepte bulundu.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun ise gelişmeleri takip ettiği ve maçı erteleyeceği öğrenildi.



#Konyaspor
#Fenerbahçe
#Süper Lig
1 saat önce
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Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Konyaspor'un uçuşu iptal edildi maç ertelendi
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