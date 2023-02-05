2 saat boyunca pistte bekleyen uçak kalkmak için son bir deneme yapmak istese de kalkış izni verilmedi ve uçuş iptal oldu. Yarın oynanacak maç için İstanbul'a gelemeyen Konyaspor'da yönetim, TFF yetkilileriyle iletişime geçerek maçın ileri bir tarihe veya salı gününe ertelenmesi için talepte bulundu.