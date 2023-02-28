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Spor

Fenerbahçe Kulübü'nden deplasman tribünü yasağına tepki

Fenerbahçe Kulübü, Kayseri il Güvenlik Kurulu'nun Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında misafir takım taraftarının tribünlere alınmaması kararı üzerine açıklama yaptı.

14:23 . 28/02/2023 Salı
DHA
Fenerbahçe taraftarı

Fenerbahçe taraftarı

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında güvenlik gerekçesiyle Sarı-lacivertlilerin müsabaka tribününe girmemesi yönünde karar aldı.

Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü internet sitesinden, "Bu karar kabul edilemezdir" başlığıyla yazılı bir açıklamada bulundu.


Sarı-lacivertlilerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır. Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve Kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır.

Fenerbahçe, Anadolu'nun her yerinde taraftara sahip olan, şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür. Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde, taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz. Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz."






#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Süper Lig
1 saat önce
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Fenerbahçe Kulübü'nden deplasman tribünü yasağına tepki
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