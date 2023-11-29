UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Nordsjaelland, hazırlıklarını tamamladı. Mücadelenin oynanacağı Right to Dream Park'ta teknik direktör Johannes Thorup yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Kar yağışı altında yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından futbolcular 3 gruba ayrılarak top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Neşeli geçen idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik antrenman yapıldı.

Öte yandan Danimarka'nın Kopenhag bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının -6 derece olduğu Farum kasabasında Nordsjaelland ile Fenerbahçe maçının oynanacağı Right to Dream Park'ta zemin temizleme çalışmaları da devam ediyor. Nordsjaelland'ın idmanı öncesinde zeminde biriken kar temizlense de yağışın etkisi ile saha yeniden beyaza büründü.