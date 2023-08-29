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Spor

6 numara transferinde sona doğru

Orta sahaya 6 numara transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele için temaslarını sıklaştırdı.

09:22 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Geçtiğimiz sezonu Napoli'de kiralık olarak geçirdi.

Geçtiğimiz sezonu Napoli'de kiralık olarak geçirdi.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon İtalya Serie A'yı şampiyon bitiren Napoli'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcu için Tottenham kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulundu. Sportif direktör Mario Branco da Ndombele ve temsilcisiyle yaptığı görüşmede prensipte anlaşmaya vardı.


Fenerbahçe'nin Ndombele'ye bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'ya yakın ücret önerdiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Tottenham ile görüşmelerinde önemli aşama kaydederken, kısa zamanda transferi bitirmek istiyor. Diğer yandan Fransa'dan L'Equipe gazetesi, Galatasaray'ın da Ndombele'nin için Tottenham ile temasa geçtiğini iddia etti.


İki futbolcu için yüksek bonservis

Fenerbahçe'de orta saha için diğer adaylar Braga forması giyen Libyalı oyuncu Al Musrati ve Real Betis'in Arjantinli futbolcusu Guido Rodrigues. Braga, 27 yaşındaki Al Musrati için 15 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.


Sarı-lacivertli yönetim ise 10 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Real Betis sezon sonunda sözleşmesi bitecek Guido için 13 milyon Euro isterken, pazarlıklar sürüyor.






#Fenerbahçe
#Tanguy Ndombele
#transfer
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