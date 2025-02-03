Fenerbahçe pes etmedi

Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı. Maça Fenerbahçe iki yeni transferi Carlos ve Skriniar ile başladı. Sarı-lacivertliler, bu iki oyuncu ile hem rakibi daha önde karşılamaya çalıştı hem de üçüncü bölgede seken topları almayı hedefledi. Fakat takım boyunun uzun olması ve Fenerbahçe’nin uzun toplarla ya da hat kırıcı paslarla rakip sahaya geçme çalışması, bu hedeflerin tam tersiydi. Takım boyu uzadıkça oluşan boşlukları Rizespor iyi değerlendirdi. Özellikle rakibi karşılaşmada Fenerbahçe sorun yaşadı. 7. dakikada Ali Sowe, ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 13’de savunma arkasına sarkan Akintola'nın uzun pasında Ali Sowe'u buluşturdu. Fenerbahçe savunmasının uyuduğu bu anlarda Sowe farkı ikiye çıkardı: 0-2. 42’de Fenerbahçe’nin Skriniar ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. 45+5’de Olawoyin’in Skriniar’a faulü sonrası hem Fenerbahçe penaltı kazandı hem de Olawoyin ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 45+8'de Dzeko’nun penaltıdan golüyle fark bire indi: 1-2. İkinci yarı değişikliklerle stoperlerini rakip yarı sahanın ortalarına kadar gönderen Fenerbahçe, rakip kaleyi ablukaya alırken, Dzeko'nun 2, Oğuz ve Talisca'nın topları direkten döndü. 78’de Ghezzal ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı. 79'da Dzeko’nun attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. 89'da Tadic'in ortasında En-Nesyri, Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi. 90+8'de Dzeko'nun golü ise ofsayta takıldı.

Kararlar tartışma oluşturdu

Maçın 45+4. dakikasında Skriniar'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda VAR Hakemi Bert Put, hakem Burak Pakkan'ı incelemeye çağırdı ve penaltı kararı çıktı. Faulü yapan Olawoyin de ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu pozisyonun devamında Amrabat'ın Ghezzal'a yaptığı faul için sarı kart çıktı. Rizesporlular bu pozisyona da kırmızı kart itirazında bulundu. 78'de ise Ghezzal'ın oyundan geç çıkması nedeniyle 2 sarı karttan kırmızı görmesi de bir diğer tartışmalı karardı. Ghezzal maç sonu, önce "Sirk devam ediyor" ardından da "Hakeme 'f..k off' dediğim için kırmızı kart gördüm" paylaşımı yaptı.

Çaykur Rize'den büyük tepki

Çaykur Rizespor maç bitmeden önce "bitti" karşılaşmanın ardından ise "Maç sonucu: Atana kadar" başlıklı paylaşımlar yaptı. Başkanvekili Adnan Er "Emek hırsızlığı ile karşı karşıyayız. Rizespor'un puanı gasp edildi. Takımı sahadan çekmediysek Türk futbolu dünyada zarar görmesin diye. Yeter artık" ifadelerini kullandı. Bu arada maç sonrası stat otoparkında iki takım otobüslerine binerken, bazı futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

En-Nesyri cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri, cezalı duruma düştü. Maça sarı kart ceza sınırında çıkan Faslı santrfor, 89. dakikada takımını 3-2 öne geçiren golün ardından formasını çıkardı ve sarı kart gördü. En-Nesyri, Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Altıparmak ve Dereli'ye saygı

Fenerbahçe, vefat eden eski futbolcuları Ogün Altıparmak ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Dereli'yi unutmadı. Sarı-lacivertli takım ısınma sırasında, Dereli için "Her şey için teşekkürler, daima kalbimizdesin", Altıparmak için de "Seni unutmayacağız Ogün Altıparmak" yazılı tişörtleri giydi.







