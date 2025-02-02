Jose Mourinho: İlk golü yemeyi bilerek yapıyoruz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 22. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Mourinho'nun öne çıkan açıklamaları şöyle:

'İlk golü yemeyi bilerek yapıyoruz'

"Bunun sebebi oyuna duygu katmak istememiz. Önce gol yiyoruz daha sonra gol atarak maçı kazanıyoruz. Böylece daha fazla duygu yaşanıyor. İlk golü yemeyi bilerek yapıyoruz"





' Bizi yorgunluğun etkilediğini düşünmüyorum'

"Bir sonraki turda 2. ayak oynandığı zaman onlar evlerinde oynayacaklar. Bizler deplasmanda oynayacağız. Bizim maçımız İstanbul saatiyle 23.00'te başlayacak. Bugün ilk 11'de 6 değişiklik yaptık. Bu riskti ama benim yapabileceğim riskti. Bir önceki Avrupa maçı duygusal anlamda yoğun bir maçtı. Bizi yorgunluğun etkilediğini düşünmüyorum. 3-2 yaptığımız zaman 11'e 9 oynarken göstermemiz gereken karakterin bu olduğunu düşünmüyorum."

'Bazı oyuncular taraftarların istediğini yaptı'

"Stadyumun istediği gibi oynadık. Son 10 dakika uzatmalar oynanırken topu tutmalısınız ve rakip topa dokunamamalı bile. Bazı oyuncular taraftarların istediğini yaptı. Orada önemli olan kontrolü sağlamaktı. Üst düzey takımlar duygularını kontrol edebilmeliler."





'Kırmızı kart, ikinci verilen sarı kart çok netti'

"Maçın en kötü periyodu maçın son bölümüydü. Sanıyorum orada sakin kalan tek bendim. Bir kişi fazlaydık üst üste direkler oldu. Üst üste pozisyonlar ürettik. Her riski aldık. Hak ettiğimizi de düşünüyorum. Rize'nin yaşadığı hayal kırıklığını da anlayabiliyorum. Bu kadar çok kramp daha önce görmemiştim. Maçı o yöne çektiler. Kırmızı kart, ikinci verilen sarı kart çok netti. Verilen penaltı çok netti. Ghezzal, burada tekrarlayamayacağım bir şey söyledi. Çok iyi bir takım, çok iyi çalışmışlar. Onların yaşadığı hayal kırıklığı mağlubiyet, arkasında bir şey yok."

'2-0'da kafamda başka bir şey vardı'

"Endişelenecek vaktim yok. Biz hocalar neye benzediğini biliriz. Tünele girmiş gibi oluruz. Sadece maçı okumamız gerekiyor. Sadece nedenini düşündüm. Devre bitmeden gol atarsak başka bir şey vardı. 2-0'da kafamda başka bir şey vardı. 2-1 olunca kafamda başka bir şey oluştu."

'Fred'i stoper oynattım'

"Hayal kırıklığına uğrama sebebim 3-2'den sonraki oyundu. 2 kişi fazla oynayınca yarım saat topu kaybetmemeniz gerekir. Son 10 dakikada 5 top kaybı yaptık. Fred'i stoper oynattım. Orada topu tutabilmesi için. Bizler taraftar değiliz. Duygularımızı kontrol etmemiz gerekiyor. 2-0 geriye düştüğümüz durumdaki gibi sakin olmamız gerekiyor. Şimdi bizim için cennet ama maç sırasında öyle bir şey yok"















