Fenerbahçe resmen duyurdu: Hepsi iptal edildi

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli takımdan flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yaşanan bu elim olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletçe içinden geçtiğimiz bu hassas süreç nedeniyle, bugün stadyumumuzda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikler iptal edilmiştir.