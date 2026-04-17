Fenerbahçe resmen duyurdu: Hepsi iptal edildi

Fenerbahçe Kulübü, bugün oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi organize edilen görsel şovlar ve müzik yayınlarının, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okula saldırı olayları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli takımdan flaş bir açıklama geldi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ülkemizde meydana gelen okul saldırılarının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Yaşanan bu elim olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletçe içinden geçtiğimiz bu hassas süreç nedeniyle, bugün stadyumumuzda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikler iptal edilmiştir.
Bu kapsamda sizleri de bilgilendirmek istedik.
Milletimizin başı sağ olsun."