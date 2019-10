Fenerbahçe şov yaptı

Süper Lig’in 9. Haftası’nda Fenerbahçe, evinde ağırladığı Konyaspor’a gol oldu yağdı: 5-1. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Rodrigues, Zanka, Ozan Tufan, Luiz Gustavo ve Vedat Muriqi kaydederken, yeşil-beyazlıların tek sayısı Serdar Aziz’in kendi kalesine yaptığı ters vuruşla geldi. Bu sezon ikinci kez üst üste iki galibiyet alan Fenerbahçe maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselirken, Konyaspor son iki haftadan da puan çıkaramamanın üzüntüsünü yaşadı. Tribünlerin desteğiyle maça baskılı başlayan ve istediği atakları erken olgunlaştırabilen Fenerbahçe ilk tehlikeli atağında golü buldu. 11. dakikada Emre’nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Rodrigues’in yakın direğe sağ ayağıyla çektiği sert şut ağlara gitti: 1-0. 14’te Moses’ın soldan rakiplerinden sıyrılıp yaptığı ortada ceza sahası içinde oluşan karambolde Zanka farkı ikiye çıkardı: 2-0. 16’da Skubic’in ön direğe yaptığı sert ortada Serdar Aziz’in yaptığı ters vuruş ağlarla buluştu: 2-1. 28’de hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Tufan’ın topu yaklaşık 30 metre taşıyıp, sol kanattaki Rodrigues’le yaptığı verkaç sonrası ceza sahası çizgisinden gelişine ayak içiyle çektiği sert şut farkı tekrar ikiye çıkardı: 3-1. 78. dakikada savunmanın çıkarken kaptırdığı topta araya giren Luiz Gustavo’nun bekletmeden yayın üzerinden çektiği şut savunmadan sekerek kalecinin solundan ağlarla buluştu: 4-1. 82’de Isla’dan aldığı pasla kaleye dikene koşu yapan Vedat Muriqi’nin taraftarın ‘vur’ sesine kulak verircesine yaklaşık 25 metreden çektiği sert şut maçın skorunu belirledi: 5-1.

Moses 7 maç sonra 11’de

Fenerbahçe’de Victor Moses, 7 maç aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Son olarak Süper Lig’in ilk haftasında 5-0 kazanılan maçta uyluk yırtığı yaşayan Nijeryalı oyuncu, 68 gün sonra yine bir iç saha maçında 11’deki yerini alırken, etkili bir futbol oynadı. Luiz Gustovo ve Ozan Tufan ilk gollerini atarken, Sadık bu sezon ilk kez forma giydi. Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi ise bu sezonki 5. golünü kaydetti.

Ferdi U19 maçında oynadı

F.Bahçe’nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Teknik heyetin, A takım kadrosuna almadığı genç futbolcu, iki takımın oynadığı U19 maçında ilk 11’de oynadı. Kaleci Harun’un yaşadığı hastalığı sebebiyle, yerine Abdullah Yiğiter ilk kez kadroya dahil edildi.

Hedeflerimizi göstermek zorundayız

Maçta bir gol ve bir asistle oynayan Garry Rodrigues “Çok mutluyum. İstediğimiz şey, hedeflerimizi göstermek açısından sahada performans göstermek zorundayız. İyi bir gol attım. Bir aydan sonra kendimi fit hissediyorum. Bu şekilde devam etmeliyiz” dedi.