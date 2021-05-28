Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı ve Burak Kapacak harekatı

Tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül’ün sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanmayı düşünmeyen Fenerbahçe, sağ beke takviye yapmayı planlıyor.
Fenerbahçe Bünyamin Balcı ve Burak Kapacak'n peşinde
Sarı-lacivertli ekibin, sağ bek için gündeminde Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı bulunuyor. 20 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, aynı zamanda Bursaspor'un sol açığı Burak Kapacak ile de ilgileniyor.
- Görüşmelerini sürdürüyor
- Sarı-lacivertliler, Antalyaspor ile Bünyamin’in transferi için temasa geçecek. Bursaspor’un genç oyuncusu Burak Kapacak için Fenerbahçe görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe’de teknik direktör konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Emre Belözoğlu ile yeni sezonda da yola devam edileceği öğrenildi.https://t.co/FMyjAS0xoj
Fenerbahçe’de teknik direktör konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Emre Belözoğlu ile yeni sezonda da yola devam edileceği öğrenildi.https://t.co/FMyjAS0xoj— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 28, 2021