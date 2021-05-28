Spor Fenerbahçeden Bünyamin Balcı ve Burak Kapacak harekatı
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı ve Burak Kapacak harekatı

Gökhan Gönül ile yola devam etmeyi düşünmeyen Fenerbahçe, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'yı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler aynı zamanda, Bursaspor'un genç oyuncusu Burak Kapacak ile de görüşmeleri sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe transfer haberleri: Bünyamin Balcı ve Burak Kapacak için görüşmeler başladı
Bünyamin Balcı bu sezon 40 maçta, 2 gol ve 6 asistle oynadı.

Tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül’ün sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanmayı düşünmeyen Fenerbahçe, sağ beke takviye yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe Bünyamin Balcı ve Burak Kapacak'n peşinde

Sarı-lacivertli ekibin, sağ bek için gündeminde Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı bulunuyor. 20 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, aynı zamanda Bursaspor'un sol açığı Burak Kapacak ile de ilgileniyor.

  • Görüşmelerini sürdürüyor
  • Sarı-lacivertliler, Antalyaspor ile Bünyamin’in transferi için temasa geçecek. Bursaspor’un genç oyuncusu Burak Kapacak için Fenerbahçe görüşmelerini sürdürüyor.

Emre Belözoğlu, Maksimovic ile görüştü: Düşünmek için süre istedi
SPOR
Emre Belözoğlu, Maksimovic ile görüştü: Düşünmek için süre istedi

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yola devam edecek
SPOR
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yola devam edecek

Abone Ol Google News
Kira fiyatı uçuşa geçti

Kira fiyatı uçuşa geçti

​Özellikle üç büyükşehirde ciddi talep var.
Kazalarıyüzde 30 azaltacak

Kazaları
yüzde 30 azaltacak

​Son kez uzatılmıştı: Uygulama 30 Haziran'da başlıyor.
Türkiyenin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında: Gönüllüler aranıyor

​Temeli 4 yıl önce atılan camide 2 bin 250 kişi ibadet edebilecek.

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan CHP'nin darbelerdeki rolüne dikkat çekti.

​Bahçeli, il başkanları ve MYK toplantıları ardından konuştu.
Film sahnelerini<br>aratmayan saldırı

Film sahnelerini
aratmayan saldırı

​Üçü ağır olmak üzere beş kişi yaralandı.
İsrail Yahudileri<br>temsil etmiyor

İsrail Yahudileri
temsil etmiyor

​New York'taki Ortodoks Yahudileri İsrail karşıtı gösteri düzenledi.
Balık istifi<br>göçmen kaçakçılığı

Balık istifi
göçmen kaçakçılığı

Üç minibüsün içinden 36 düzensiz göçmen çıktı.
İHA ile<br>ilaç taşınacak

İHA ile
ilaç taşınacak

İstanbul'daki iki hastane arasında yapılacak.
Peker'e<br>yakalama kararı

Peker'e
yakalama kararı

​Koruma kararında FETÖ izi.
İrlanda'dan<br>İsrail'e şok

İrlanda'dan
İsrail'e şok

​“Fiili ilhak” ifadesini kullanan ilk AB üyesi oldu.
Yemen’de BAE işgali

Yemen’de BAE işgali

Stratejik Mayyun adasını korsan şekilde askeri üsse dönüştürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.