Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı ve Burak Kapacak harekatı

Bünyamin Balcı bu sezon 40 maçta, 2 gol ve 6 asistle oynadı.

Tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül’ün sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanmayı düşünmeyen Fenerbahçe, sağ beke takviye yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe Bünyamin Balcı ve Burak Kapacak'n peşinde

Sarı-lacivertli ekibin, sağ bek için gündeminde Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı bulunuyor. 20 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, aynı zamanda Bursaspor'un sol açığı Burak Kapacak ile de ilgileniyor.

Görüşmelerini sürdürüyor

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor ile Bünyamin’in transferi için temasa geçecek. Bursaspor’un genç oyuncusu Burak Kapacak için Fenerbahçe görüşmelerini sürdürüyor.

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