Ses getiren transfer iddiası: Halil Dervişoğlu Fenerbahçe ile anlaştı

Fenerbahçe, transferin son günlerinde önemli hamleler yapmaya başladı. Sarı lacivertliler MLS'ten Diego Rossi'yi kadrosuna katarken şimdi de milli oyuncu Halil Dervişoğlu için çaba sarf ediyor.
Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Sabovic'in sosyal medyadan aktardığı bilgiye göre sarı lacivertli kulüp Halil Dervişoğlu'nun transferi konusunda anlaşma noktasına geldi.
- Öte yandan Mostafa Mohamed ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray da Halil Dervişoğlu'nun transferi için Brentford'un kararını bekliyor.
Halil Dervişoğlu'nun kısa süre içerisinde hangi takıma transfer olacağı netlik kazanacak.