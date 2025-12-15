Yeni Şafak
Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ile ligde oynadığı son 5 lig maçının 4'ünden galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi kazanması durumunda ikinci sıraya yükselecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bugün TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.


Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 2 maçında evinde Galatasaray ve deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetmişti. Haftaya 33 puanla 3. sırada giren ve zirve yarışından kopmak istemeyen sarı-lacivertliler, sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.



Fenerbahçe'de 8 eksik

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Afrika Şampiyonası için milli takımlarına giden En Nesyri ile Nene ve bahis soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan Mert Hakan kadroda yer almayacak. Kadro dışı kararı verilen İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Becao da maçta forma giymeyecek.


Sakatlıklarını atlatan Asensio ve Alvarez teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek. Fenerbahçe'de Alvarez ve Brown, kart görmeleri durumunda Eyüpspor deplasmanında cezalı olacak.


Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe:
Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Fred, Oğuz, Asensio, Kerem, Talisca.
TÜMOSAN Konyaspor:
Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin Ho-Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut.




