Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 2 maçında evinde Galatasaray ve deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetmişti. Haftaya 33 puanla 3. sırada giren ve zirve yarışından kopmak istemeyen sarı-lacivertliler, sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Afrika Şampiyonası için milli takımlarına giden En Nesyri ile Nene ve bahis soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan Mert Hakan kadroda yer almayacak. Kadro dışı kararı verilen İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Becao da maçta forma giymeyecek.