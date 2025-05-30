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Fenerbahçe TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

15:2130/05/2025, Cuma
AA
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Futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.


Ardından 2 gruba ayrılıp 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.


Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak.




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