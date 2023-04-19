Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir'i yenerek, zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertli takımda sarı kart cezalısı Osayi-Samuel ve bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçiren kaleci Altay'ın yanı sıra sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Zajc, Lincoln, King ve Batshuayi forma giyemeyecek. Luan Peres'in de maç kondisyonu eksiği nedeniyle maç kadrosunda olması beklenmiyor. Zajc'ın sol uyluk kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilirken, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'in durumu ise maç saatinde belli olacak.





Süper Lig’de 30. randevu

İki takım, Başakşehir’in; İstanbul Büyükşehir Belediyespor dönemi de dahil olmak üzere Süper Lig tarihinde bugüne kadar 29 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 15 defa sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 40 gol atarken, Başakşehir 32 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan mücadeleyi ev sahibi, Diego Rossi’nin attığı golle 1-0’lık skorla kazanmıştı.





Deplasman karnesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon dış sahada 13 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 29 puan topladı. Rakip filelere 28 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 12 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 7 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmezken; 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.





Ligin en çok gol atan takımı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada rakip filelere 67 gol sığdırdı. Sarı-lacivertliler, bu alanda en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Kanarya’da 27 gollü Enner Valencia takımın gol yükünü çekerken, Michy Batshuayi 10 golle katkı sağladı.





Suat Arslanboğa düdük çalacak

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.





Başakşehir ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri

STAT: Başakşehir

HAKEM: Suat Arslanboğa

SAAT: 20.30

BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Szysz, Aleksic, Biglia, Berkay, Serdar, Figueiredo

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribat, Ferdi, Szalai, Samet, Alioski, Arao, ismail Yüksek, Rossi, İrfan Can Kahveci, Pedro, Valencia























