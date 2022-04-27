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Spor Fenerbahçede 20 milyon euroluk operasyon 11 oyuncuyla yollar ayrılıyor
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Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk operasyon: 11 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Fenerbahçe’de yüksek yıllık ücretli oyuncularla yolları ayırma kararı alındı. Sarı-lacivertli kulüpte, önümüzdeki sezonun kadro planlamasında Tisserand, Gustavo, Mesut Özil, Novak, Valencia, Ozan, Samatta, Caulker, Meyer ve Lemos gibi isimler düşünülmüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede 20 milyon euroluk operasyon: 11 oyuncuyla yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro yapılanması doğrultusunda planlamalar da sürüyor. Sarı-lacivertli takımın teknik heyet ve futbolcu kadro maliyeti 580 milyon TL yaklaşık (36.6 milyon euro). Yönetim yeni sezonda kadro maliyetini düşürmeyi planlıyor, hedef rakamı 25 ila 30 milyon euro seviyesine çekmek. Bu nedenle ilk planda kadroda düşünülmeyen Tisserand, Gustavo, Mesut Özil, Novak, Valencia ve Ozan Tufan gibi isimlerin maliyetinden kurtulmak için çeşitli seçenekler değerlendiriliyor.

Kiralık oyuncularla da yollar ayrılıyor

Kiralık olarak başka takımlarda forma giyen Samatta, Caulker, Meyer ve Lemos gibi isimlerle de yollar ayrılacak. Takımda yüksek yıllık ücret alan Mesut, Gustavo, Sosa ve Valencia gibi oyuncular bu sezon çeşitli nedenlerle yeteri kadar süre almadı, Caulker ve Samatta da kiralık gönderildi. Bu futbolcuların toplam maliyeti 20 milyon euro.

  • Bu futbolcuların maliyetinden kurtulmak ve bütçede yer açmak isteyen Fenerbahçe’de iki plan gündemde. İlk hedef oyuncularla yolları ayırmak, satışından bonservis geliri elde etmek ya da Samatta, Caulker gibi isimleri kiralayarak nefes almak.

Kadroda düşünülmeyen oyuncuların ücretleri
Kadroda düşünülmeyen oyuncuların ücretleri

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