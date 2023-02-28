|
Reklam
Reklam
Spor

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Enner Valencia ve Miha Zajc'ın sözleşmeleri uzatılacak mı?

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncularıyla görüşmelerini sürdürüyor. Peki Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Enner Valencia ve Miha Zajc'ın sözleşmeleri uzatılacak mı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Ömer Çelikbaşlı
Ömer Çelikbaşlı
11:01 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Enner Valencia, Altay Bayındır, Miha Zajc

Enner Valencia, Altay Bayındır, Miha Zajc

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuların akıbeti henüz bilinmiyor. Sarı-lacivertli takım, Altay Bayındır, Enner Valencia ve Miha Zajc ile görüşmelerini sürdürürken, durum hala netlik kazanmadı.


Altay Bayındır için rakam yükseltildi

Fenerbahçe'nin kaptanı kaleci Altay Bayındır, şu anda Süper Lig'de en düşük ücret alan oyunculardan birisi. Sarı-lacivertlilerden maaşında iyileştirme isteyen 24 yaşındaki kaleci henüz Fenerbahçe ile anlaşamadı. 1.5 milyon euroya yakın bir maaş isteyen Altay Bayındır'a sarı-lacivertliler, 1.2 milyon euro maaş ve 4 yıllık sözleşme önerecek. Milli kalecinin bu teklife sıcak baktığı ve anlaşmanın kısa süre içerisinde bitirileceği öğrenildi.


Enner Valencia sezon sonunu bekliyor

Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu konumuna yer alan ve ayrıca Süper Lig'de de gol krallığı yarışında 22 golle zirvede yer alan Enner Valencia'nın da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ekvadorlu oyuncu birçok takımdan teklif alırken, hiçbirini kabul etmedi ve sezonunu beklemeyi tercih etti. Sadece Enner Valencia, sezon sonu için Internacional ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe, Valencia'ya 1+1 yıllık sözleşme teklif ederken, 33 yaşındaki oyuncu 2+1 yıllık anlaşma istiyor. Sözleşme süresi konusunda anlaşma sağlanamadığı için görüşmelerin sezon sonuna kaldığı ve Valencia'nın eğer anlaşma sağlanamazsa Internacional'e transfer olacağı öğrenildi.


Miha Zajc oynamak istiyor

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyunculardan birisi de Miha Zajc. Sloven oyuncu, İstanbul'da mutlu olmasına rağmen forma süresi konusunda sorun yaşadığı için gelen tekliflere sıcak bakıyor. Beşiktaş, Trabzonspor ve Lazio başta olmak üzere birçok takım Zajc'ın peşinde. Fenerbahçe de Zajc'ın takımdan ayrılmasını istemediği için oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Maaş ve sözleşme süresi konusunda taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık bulunmazken, Zajc'ın daha fazla oynamak için başka bir takıma gidebileceği öğrenildi.









#Fenerbahçe
#Altay Bayındır
#Enner Valencia
#Miha Zajc
1 saat önce
default-profile-img
Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Enner Valencia ve Miha Zajc'ın sözleşmeleri uzatılacak mı?
Lübnan resmi haber ajansının 62 yıllık arşivi çalındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli
Eskişehir'deki camiyi görenler dönüp bir daha bakıyor: İki binanın arasında sıkışıp kalmış
Luca Modric formasını depremzedeler için bağışladı
Ebrar Sitesi müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga firari FETÖ üyesi çıktı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.