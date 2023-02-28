Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Enner Valencia ve Miha Zajc'ın sözleşmeleri uzatılacak mı?

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuların akıbeti henüz bilinmiyor. Sarı-lacivertli takım, Altay Bayındır, Enner Valencia ve Miha Zajc ile görüşmelerini sürdürürken, durum hala netlik kazanmadı.





Altay Bayındır için rakam yükseltildi

Fenerbahçe'nin kaptanı kaleci Altay Bayındır, şu anda Süper Lig'de en düşük ücret alan oyunculardan birisi. Sarı-lacivertlilerden maaşında iyileştirme isteyen 24 yaşındaki kaleci henüz Fenerbahçe ile anlaşamadı. 1.5 milyon euroya yakın bir maaş isteyen Altay Bayındır'a sarı-lacivertliler, 1.2 milyon euro maaş ve 4 yıllık sözleşme önerecek. Milli kalecinin bu teklife sıcak baktığı ve anlaşmanın kısa süre içerisinde bitirileceği öğrenildi.





Enner Valencia sezon sonunu bekliyor

Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu konumuna yer alan ve ayrıca Süper Lig'de de gol krallığı yarışında 22 golle zirvede yer alan Enner Valencia'nın da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ekvadorlu oyuncu birçok takımdan teklif alırken, hiçbirini kabul etmedi ve sezonunu beklemeyi tercih etti. Sadece Enner Valencia, sezon sonu için Internacional ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe, Valencia'ya 1+1 yıllık sözleşme teklif ederken, 33 yaşındaki oyuncu 2+1 yıllık anlaşma istiyor. Sözleşme süresi konusunda anlaşma sağlanamadığı için görüşmelerin sezon sonuna kaldığı ve Valencia'nın eğer anlaşma sağlanamazsa Internacional'e transfer olacağı öğrenildi.





Miha Zajc oynamak istiyor

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyunculardan birisi de Miha Zajc. Sloven oyuncu, İstanbul'da mutlu olmasına rağmen forma süresi konusunda sorun yaşadığı için gelen tekliflere sıcak bakıyor. Beşiktaş, Trabzonspor ve Lazio başta olmak üzere birçok takım Zajc'ın peşinde. Fenerbahçe de Zajc'ın takımdan ayrılmasını istemediği için oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Maaş ve sözleşme süresi konusunda taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık bulunmazken, Zajc'ın daha fazla oynamak için başka bir takıma gidebileceği öğrenildi.































