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Fenerbahçe'de Bodrumspor hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe'de Bodrumspor hazırlıkları devam ediyor

Haber Merkezi
13:5120/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de Bodrumspor hazırlıkları devam ediyor
Fenerbahçe'de Bodrumspor hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takım bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bodrumspor'u konuğu olacak. Sarı lacivertli takım, milli oyuncularından eksik çalıştı.


Fenerbahçe, günün antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde öğle saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde millî oyunculardan yoksun yapılan idman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbol A Takımı, antrenman maçı ile günün çalışmasını tamamladı.


#Fenerbahçe
#Bodrumspor
#Süper Lig

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