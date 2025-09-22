Yeni Şafak
Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb mesaisi

15:4122/09/2025, Pazartesi
AA
Tedesco, idmanda oyunculara uyarılarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, ara vermeden hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçına hazırlanıyor.


Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümü, salonda yapıldı.


Yenilenme çalışmalarının ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.


Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak Hırvatistan'a gidecek.





