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Spor

Fenerbahçe'de 3 oyuncu riske edilmeyecek

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara katılmayan Fred ve Djiku, UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland maçında da riske edilmeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal her iki futbolcuyu ligde oynanacak Sivasspor maçına saklayacak. Tedavisi süren Mert Hakan da bu maçta oynamayacak.

Haber Merkezi
10:01 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 10:01 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Djiku ve Fred

Djiku ve Fred

Fenerbahçe'nin oyun planının önemli isimleri arasında yer alan Fred ve Djiku, sakatlıkları nedeniyle formalarından uzak kalmışlardı. Sarı-lacivertli takımda bu iki isim, UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland maçında da riske edilmeyecek.


Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Fred ve Djiku'yu Sivasspor maçında sahaya süreceği öğrenildi. Ayrıca, tedavisi devam eden Mert Hakan Yandaş da Nordsjaelland karşılaşmasında oynayamayacak.


Edin Dzeko gol yollarında suskun

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, son haftalarda performansında düşüş yaşıyor. 37yaşındaki golcü ligde 3 maçtır gol yollarında suskun kaldı. Ancak tecrübeli teknik adam İsmail Kartal, Boşnak golcüden vazgeçmeyi düşünmüyor.


Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland maçında dinlendireceği Dzeko'ya Süper Lig'de ise ilk 11'de görev vermeye devam edecek.







#Fenerbahçe
#Djiku
#Fred
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