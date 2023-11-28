Djiku ve Fred
Fenerbahçe'nin oyun planının önemli isimleri arasında yer alan Fred ve Djiku, sakatlıkları nedeniyle formalarından uzak kalmışlardı. Sarı-lacivertli takımda bu iki isim, UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland maçında da riske edilmeyecek.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Fred ve Djiku'yu Sivasspor maçında sahaya süreceği öğrenildi. Ayrıca, tedavisi devam eden Mert Hakan Yandaş da Nordsjaelland karşılaşmasında oynayamayacak.
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, son haftalarda performansında düşüş yaşıyor. 37yaşındaki golcü ligde 3 maçtır gol yollarında suskun kaldı. Ancak tecrübeli teknik adam İsmail Kartal, Boşnak golcüden vazgeçmeyi düşünmüyor.
Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland maçında dinlendireceği Dzeko'ya Süper Lig'de ise ilk 11'de görev vermeye devam edecek.