Süper Lig'de geride kalan 13 haftada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe 13. haftalar itibarıyla kulüp tarihinin en yüksek galibiyet sayısını tekrarladı. Ayrıca sarı lacivertli takımda İrfan Can Kahveci, teknik direktör İsmail Kartal ile en iyi dönemini geçiriyor.