Spor Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu endişesi Bu tercihi yaparsa tüm planlar bozulacak
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu endişesi: Bu tercihi yaparsa tüm planlar bozulacak

Fenerbahçe'nin Türk asıllı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, yeni sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı lacivertlilerde yeni bir rol üstlenen futbolcu Vitor Pereira ile adeta takımın kilit oyuncularından biri haline geldi. Yetenekli oyuncunun bu performansı farklı bir sorunu da beraberinde getirdi. Bunun sebebi şu anda Türk statüsünde oynayan futbolcunun yabancı sayılma tehlikesi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu endişesi: Bu tercihi yaparsa tüm planlar bozulacak
Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golden sonra yaşadığı sevinç.

Fenerbahçe'de yeni sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, Vitor Pereira yönetiminde takımın kilit isimleri arasında yer alıyor. Yetenekli oyuncunun Altay maçında attığı gol ve yaptığı asist sonrasında milli takım tercihi de sorgulanır oldu.

Hollanda Milli Takımı'nın takip ettiği Ferdi Kadıoğlu, ilerleyen süreçte konuyla ilgili bir tercih yapacak. Alt yaş kategorilerinde Hollanda'yı tercih eden oyuncunun Türkiye'yi mi yoksa Hollanda'yı mı seçeceği merak ediliyor.

Hollanda'yı seçerse Fenerbahçe'nin planları bozulacak

Ferdi Kadıoğlu'nun ilerleyen süreçte milli takımla ilgili tercihini Hollanda'dan yana kullanması yerli statüsünü değiştirecek. Sarı lacivertlilerin yerli avantajıyla sahaya sürdüğü futbolcu milli takım kararına göre yabancı statüsüne geçebilecek. Bu da Vitor Pereira'nın saha içerisindeki yerli-yabancı dengesi için ekstra bir problem çıkartabilir.

"Hollanda'yı seçerse yerli hakkını kaybeder"

  • Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, konuyla ilgili yenisafak.com Spor Servisi'ne yaptığı açıklamada, "Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'yı tercih edip Hollanda A Milli Takım maçında oynadığı an yerli hakkını kaybeder ve yabancı statüsünde değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

Milli Takım kararları birçok oyuncunun Süper Lig'e transferini etkileyecek

  • TFF'nin 14+14 kuralının açıkladığı döneme kadar milli takım tercihini yapan gurbetçi futbolcular yerli statüsünde oynamaya devam ediyor. Ancak o dönemden sonra milli takım tercihini başka bir ülkeden yana kullanan futbolcular 'yabancı' statüsünde sayılıyor. Örneğin, son süreçte Avusturya Milli Takımı'nı seçen Ercan Kara ve Yusuf Demir, Süper Lig'den bir takıma transfer olursa 'yabancı' statüsünde sayılacak.

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