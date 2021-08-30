Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu endişesi: Bu tercihi yaparsa tüm planlar bozulacak

Fenerbahçe'de yeni sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, Vitor Pereira yönetiminde takımın kilit isimleri arasında yer alıyor. Yetenekli oyuncunun Altay maçında attığı gol ve yaptığı asist sonrasında milli takım tercihi de sorgulanır oldu.

Hollanda Milli Takımı'nın takip ettiği Ferdi Kadıoğlu, ilerleyen süreçte konuyla ilgili bir tercih yapacak. Alt yaş kategorilerinde Hollanda'yı tercih eden oyuncunun Türkiye'yi mi yoksa Hollanda'yı mı seçeceği merak ediliyor.

Hollanda'yı seçerse Fenerbahçe'nin planları bozulacak

Ferdi Kadıoğlu'nun ilerleyen süreçte milli takımla ilgili tercihini Hollanda'dan yana kullanması yerli statüsünü değiştirecek. Sarı lacivertlilerin yerli avantajıyla sahaya sürdüğü futbolcu milli takım kararına göre yabancı statüsüne geçebilecek. Bu da Vitor Pereira'nın saha içerisindeki yerli-yabancı dengesi için ekstra bir problem çıkartabilir.

REKLAM

"Hollanda'yı seçerse yerli hakkını kaybeder"

Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, konuyla ilgili yenisafak.com Spor Servisi'ne yaptığı açıklamada, "Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'yı tercih edip Hollanda A Milli Takım maçında oynadığı an yerli hakkını kaybeder ve yabancı statüsünde değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

🏆 Ferdi Kadıoğlu, Altay karşısında 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maçın yıldızı oldu.



▪ 1 Şut & 1 Gol

▪ 1 Asist

▪ 5 Top kazanma

▪ 9 Başarılı defansif aksiyon

▪ 3/4 Hava topu kazanma

▪ 1/1 Dripling başarısı pic.twitter.com/8IHeCIiZdg — FutStats™ (@FutStat) August 29, 2021

Milli Takım kararları birçok oyuncunun Süper Lig'e transferini etkileyecek