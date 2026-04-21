Fenerbahçe'de gerginlik: Konya'da iki yıldız arasında olay tartışma (VİDEO)

Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor'a elenen Fenerbahçe'de iki yıldız arasında yaşanan gerginlik karşılaşma sonrası gündem oldu.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'a uzatma dakikaların sonunda yediği golle mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Karşılaşmaya sarı-lacivertlilerin iki yıldızı Matteo Guendouzi ile Milan Skriniar arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.
Uzatma dakikaların devresinde kulübeye doğru yönelirken iki futbolcunun birbiriyle laf dalaşına girdiği görüntülenirken araya takım arkadaşları Fred girdi ve ortamı sakinleştirdi.