İsmail Kartal'dan transfer itirafı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, her zaman savaşan ve mücadele eden bir takım ruhu ortaya koymak için yoğunlaştıklarını ifade ederken, takımdaki her oyuncuya ihtiyaç olduğunu söyledi. Kartal ayrıca transferler için Başkan Ali Koç ile görüştüğünü de söylerken, transfer yapmak istediği oyuncu türü olarak da orta alana iki yönlü bir futbolcu düşündüğünü ifade etti.

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