Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray ile oynanan derbide ortaya konan silik futbolun ardından öze dönüş kararı aldı. Tecrübeli teknik adam, cuma günü ezeli rakipleri ile Suudi Arabistan'da yapacakları Turkcell Süper Kupa maçı öncesi oyuncuları ile değerlendirme toplantısı yaptı.





Antrenman öncesi takımla görüşen 62 yaşındaki teknik adamın, ezeli rakipleri ile ligde oynadıkları müsabakayı unutmalarını isterken, "Rakibe göre oyun bizim tarzımız değil. Daha önce hep yaptığımız gibi yine önde basmalı, rakibi hataya zorlamalıyız. Kendi futbolumuzu ortaya koyarsak kupayı kazanırız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.





Sakin kalmalıyız

Eksik çıkılan haftalarda bile kendi oyun tarzlarından ödün vermediklerini hatırlatan İsmail Kartal'ın "Puanlar kaybettik ama oyunun kontrolünü kaybetmemiştik. Bunu tekrar yaşamamak için kendi oyun planımıza sadık kalmalıyız. Sizden isteğim, sezon başından beri olduğu gibi kazanma karakterinizi kupa maçında da sahaya yansıtmanız. Maçın tansiyonu yüksek olacak. Zaman zaman sertlikler olabilecek. Sakin kalıp, kendi futbolumuzu oynamalıyız" sözlerini sarf ettiği bildirildi.



















