Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Kasımpaşa maçına devam edemediler

Fenerbahçe
Süper Lig 23. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'ye iki futbolcusundan kötü haber geldi. Stoper oyuncuları Çağlar Söyüncü ile Jayden Oosterwolde mücadeleye devam edemedi.
Trendyol Süper Lig 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertlilere iki stoperinden kötü haber geldi. 27'inci dakikada Çağlar Söyüncü ile 41'inci dakikada Jayden Oosterwolde mücadeleye devam edemedi.
#Fenerbahçe
#Kasımpaşa
#Sakatlık
#Çağlar Söyüncü
#Jayden Oosterwolde