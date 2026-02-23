Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Kasımpaşa maçına devam edemediler

Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Kasımpaşa maçına devam edemediler

20:4523/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Süper Lig 23. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'ye iki futbolcusundan kötü haber geldi. Stoper oyuncuları Çağlar Söyüncü ile Jayden Oosterwolde mücadeleye devam edemedi.

Trendyol Süper Lig 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilere iki stoperinden kötü haber geldi. 27'inci dakikada Çağlar Söyüncü ile 41'inci dakikada Jayden Oosterwolde mücadeleye devam edemedi.




#Fenerbahçe
#Kasımpaşa
#Sakatlık
#Çağlar Söyüncü
#Jayden Oosterwolde
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Deprem konutları ödeme planı 2026: 3+1 taksit ne kadar, ne zaman başlıyor?